James Gunn, el nuevo copresidente de DC Studios, dirigirá finalmente la primera película del reinicio del Universo DC, Superman: Legacy, piedra angular de Dioses y Monstruos. La cinta, en cuyo guión el cineasta lleva ya trabajando meses, se estrenará en 2025 y Gunn ha explicado por qué ha tardado tanto en tomar la decisión.

A través de una publicación en sus redes sociales, Gunn confirmó la noticia que ya había desvelado días atrás Tom King, el autor de cómics como Superman: Up in the Sky, The Omega Men o Batman/Catwoman. El director ha expresado su emoción, a la vez que ha indicado cómo tuvieron que convencerle para que aceptara el trabajo.

"Sí, voy a dirigir Superman: Legacy, que se estrena el 11 de julio de 2025. Mi hermano Matt me dijo que, cuando vio la fecha de lanzamiento, comenzó a llorar. Le pregunté por qué. Él dijo: 'Tío, es el cumpleaños de papá'. Yo no me había dado cuenta", comienza Gunn el comunicado.

"Ha sido un largo camino hasta este punto. Me ofrecieron Superman hace años. Inicialmente dije que no porque no tenía una forma que se sintiera única, divertida y emocionante, que le diera a Superman la dignidad que se merecía. Luego, hace poco menos de un año, encontré una forma de hacerlo, en muchos sentidos centrándome en la herencia de Superman, en cómo tanto sus padres de la aristocracia de Krypton como como sus padres granjeros de Kansas conforman quién es él y las decisiones que toma", añade.

Es entonces cuando Gunn señala que en un primer momento no se veía dirigiendo la película. "Así que decidí finalmente asumir la escritura del guion. Pero dudaba en dirigir, a pesar de las constantes insistencias de Peter Safran y otros para que me involucrara (lo siento, Peter)", cuenta el creativo.

"El hecho de que escriba algo no significa que lo sienta en mis carnes, visual y emocionalmente, lo suficiente como para pasar más de dos años dirigiéndolo, especialmente algo de esta magnitud. Pero, en resumidas cuentas, me encanta este guion y estoy increíblemente emocionado de comenzar este viaje", sentencia Gunn.

VUELTA AL ORIGEN

La película del Hombre de Acero contará también con un nuevo protagonista que asuma el papel de Superman tras el polémico despido de Henry Cavill de la franquicia. Lo que sí se ha desvelado es la sinopsis oficial de la cinta, que será uno de los pilares del primer capítulo del DCU.

"Superman: Legacy relata la historia del viaje de Superman para reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo estadounidense, guiado por la bondad humana en un mundo que ve la bondad como algo pasado de moda", reza el resumen de la trama.

Se desconoce que historia o historias concretas de los cómics adaptará Superman: Legacy. Sin embargo, cuando se anunció el proyecto por primera vez junto con el resto de películas y series del Capítulo 1 del DCU, Gunn aseguró que esta será una historia que recoja el espíritu de los cómics de All Star Superman. Estos son una serie de historietas con los elementos básicos y atemporales que mejor definen al superhéroe.