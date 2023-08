Jamie Dornan confiesa que hizo el casting del Superman de Henry Cavill en pijama

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Tras una buena carrera, Jamie Dornan finalmente saltó a lo más alto de la fama mundial con la trilogía de Cincuenta sombras de Grey. La primera entrega llegó en el año 2015, pero dos años antes su vida pudo haber cambiado drásticamente. El actor ha revelado que se presentó a los castings de El Hombre de Acero, la primera película de Superman protagonizada por Henry Cavill.

En una charla en el podcast Happy Sad Confused, el intérprete ha confirmado que esa ha sido la única vez que ha luchado por un papel de superhéroe. Y, además, ha explicado que su elección de vestuario para la prueba fue, cuanto menos, llamativa. Dornan quiso ir caracterizado de la mejor forma que pudo como el Último Hijo de Krypton.

"El único [papel de superhéroe] para el que he ido a una audición es Superman. Eso fue hace mucho tiempo, cuando Henry Cavill fue elegido. Probablemente hace 12 años o algo así. Me puse mi propio traje. ¿Fue un error? Era un pijama de Superman, ni siquiera era un traje real", cuenta el actor.

"Recuerdo una audición muy al principio para eso. No estuve ni cerca de ponerme el traje auténtico", añade Dornan, que asume que desde DC no vieron que encajara con el perfil del personaje. Finalmente, el rol recayó en Cavill, que ha dado vida a Superman en varias películas desde el año 2013 y hasta 2022. Sin embargo, fue despedido cuando James Gunn y Peter Safran se convirtieron en los nuevos presidentes de DC Studios.

Ambos resetearán todo el Universo DC, franquicia que dará su nuevo pistoletazo de salida con Superman: Legacy, escrita y dirigida por el propio Gunn. El cineasta ha asegurado que necesitaba a una versión del personaje más joven que la de Cavill. Por ello, ha fichado a David Corenswet como el nuevo Clark Kent, así como a Rachel Brosnahan como Lois Lane.

En esa saga no parece probable que esté Dornan, que tras aquel rechazo manifiesta que nunca más ha llegado a hacer una prueba para otro personaje del género superheroico, si bien sí ha tenido conversaciones al respecto. "He tenido reuniones con directores de estudios que producen esas cosas y hablaban de ello, pero nunca he llegado lejos en ningún proceso de audición", sentencia el actor.