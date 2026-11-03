¿A Qué Hora Se Estrena Visionquest 1X07 En Disney+? - MARVEL

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

La primera temporada de VisionQuest apura su recta final con el estreno de su séptimo capítulo en Disney+. Tras los impactantes acontecimientos, marcados por el regreso de peligrosos enemigos del pasado y un dramático secuestro, la serie de Marvel Studios ha alcanzado su punto más álgido. Pero, ante la gran expectación... ¿a qué hora se estrena VisionQuest 1x07 en Disney+?

En los nuevos episodios de VisionQuest, Paladín continúa persiguiendo a Visión y se enfrenta en Madripoor al renacido villano Raza Al-Wazar, mientras Ultrón hackea al sintetizoide y secuestra a Tommy, justificando su odio a la humanidad pero mostrando una leve evolución en sus motivos. En la nueva entrega se espera que Visión decida si se entrega al misterioso cliente o si lucha para rescatar a Tommy de Ultrón.

Todos los capítulos que conforman la temporada 1 de VisionQuest van llegando a Disney+ con dos nuevos episodios semanalmente, a excepción de los dos últimos, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1 y 2: 14 de octubre

- Capítulos 3 y 4: 21 de octubre

- Capítulos 5 y 6: 28 de octubre

- Capítulo 7: 4 de noviembre

- Capítulo 8: 11 de noviembre

¿A QUÉ HORA LLEGA VISIONQUEST A DISNEY+?

En cuanto al horario del estreno, el 1x07 de VisionQuest estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 3 de noviembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España los nuevos capítulos de la entrega de Marvel llegará a la plataforma a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 4 de noviembre. Una hora antes, a las 2:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la ficción tendrá otro horario. Así, en México el siguiente episodio de la temporada de VisionQuest llegará a Disney+ a las 19:00 horas del martes. Mismo horario, las siete de la tarde, para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando la nueva entrega de la serie esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas del martes, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar del nuevo capítulo de la producción creada por Terry Matalas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del 1x07 de VisionQuest a partir de las 22:00 horas de este martes.