¿A Qué Hora Se Estrena Visionquest 1X05 Y 1X06 En Disney+? - MARVEL

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

La primera temporada de VisionQuest supera su ecuador con el estreno de su quinto y sexto capítulo en Disney+. La serie protagonizada por Paul Bettany sigue sumumando tensión y grandes incógnitas tras la revelación de Jocasta y la siempre amenazante presencia de Ultrón. Pero... ¿a qué hora se estrenan VisionQuest 1x05 y 1x06 en Disney+?

En los episodios tres y cuatro de VisionQuest, Visión se ve superado por Jocasta, una de las creadoras de la primera IA, y se ve obligado a ceder el control de su cuerpo a Ultrón, quien recurre a un engaño letal para detenerla. Esto se suma a los graves daños sufridos por Visión tras ser perforado anteriormente por las balas de adamantium del cazarrecompensas Paladín.

Todos los capítulos que conforman la temporada 1 de VisionQuest van llegando a Disney+ con dos nuevos episodios semanalmente, a excepción de los dos últimos, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1 y 2: 14 de octubre

- Capítulos 3 y 4: 21 de octubre

- Capítulos 5 y 6: 28 de octubre

- Capítulo 7: 4 de noviembre

- Capítulo 8: 11 de noviembre

¿A QUÉ HORA LLEGA VISIONQUEST A DISNEY+?

En cuanto al horario del estreno, el 1x05 y 1x06 de VisionQuest estarán disponibles en Disney+ a las 18:00 horas del martes 27 de octubre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España los nuevos capítulos de la entrega de Marvel llegará a la plataforma a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 28 de octubre. Una hora antes, a las 2:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México los dos siguientes episodios de la temporada de VisionQuest llegarán a Disney+ a las 19:00 horas del martes. Mismo horario, las siete de la tarde, para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando las dos nuevas entregas de la serie estén disponibles en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas del martes, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de los nuevos capítulos de la producción creada por Terry Matalas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del 1x05 y 1x06 de VisionQuest a partir de las 22:00 horas de este martes.