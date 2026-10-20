¿A Qué Hora Se Estrena Visionquest 1X03 Y 1X04 En Disney+? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

La primera temporada de VisionQuest continúa su andadura con el estreno de su segundo y tercer capítulo en Disney+. El debut de la serie, protagonizada por Paul Bettany, ha dejado grandes incógnitas, revelaciones como el destino de Wanda Maximoff y la misteriosa identidad de un nuevo antagonista. Pero... ¿a qué hora se estrena VisionQuest 1x03 y 1x04 en Disney+?

Las dos primeras entregas de VisionQuest, siguen a Visión en un enfrentamiento contra Paladín, un peligroso mercenario que amenaza a su familia por encargo de un misterioso cliente. Mientras el sintezoide lucha por sobrevivir, debe lidiar con los secretos y conflictos de las inteligencias artificiales que habitan en su propia mente. Todo ocurre en un inicio de temporada lleno de revelaciones que conecta directamente con el destino de la Bruja Escarlata.

Todos los capítulos que conforman la temporada 1 de VisionQuest van llegando a Disney+ con dos nuevos episodios semanalmente, a excepción de los dos últimos, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1 y 2: 14 de octubre

- Capítulos 3 y 4: 21 de octubre

- Capítulos 5 y 6: 28 de octubre

- Capítulo 7: 4 de noviembre

- Capítulo 8: 11 de noviembre

¿A QUÉ HORA LLEGA VISIONQUEST A DISNEY+?

En cuanto al horario del estreno, el 1x03 y 1x04 de VisionQuest estarán disponibles en Disney+ a las 18:00 horas del martes 20 de octubre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España los nuevos capítulos de la entrega de Marvel llegará a la plataforma a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 21 de octubre. Una hora antes, a las 2:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México los dos siguientes episodios de la temporada de VisionQuest llegarán a Disney+ a las 19:00 horas del martes. Mismo horario, las siete de la tarde, para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando las dos nuevas entregas de la serie estén disponibles en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas del martes, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de los nuevos capítulos de la producción creada por Terry Matalas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del 1x03 y 1x04 de VisionQuest a partir de las 22:00 horas de este martes.