¿A Qué Hora Se Estrena The Walking Dead World Beyond? - AMC - Archivo

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

El regreso de 'The Walking Dead' vendrá acompañado por el debut del nuevo spin-off de la serie zombi. Justo después de la emisión del decimosexto episodio de la décima temporada, se emitirá el primer capítulo de 'The Walking Dead: World Beyond', este domingo 4 de octubre. Al ser todo un evento, ¿a qué hora se estrena?

A diferencia de su serie madre, 'World Beyond' sí será emitida por AMC tanto en España, Latinoamérica y Estados Unidos y será simultánea en todos los casos (en país hispanohablantes será en versión original subtitulada). Por ejemplo, en AMC España, los fans de la saga zombi podrán ver el primer episodio durante la madrugada del 5 de octubre a las 04:30 horas.

Aunque en los países hispanomericanos, 'World Beyond' se verá en AMC Latinoamérica, cada región tiene un huso horario diferente, lo que provocará que la emisión cambie dependiendo del país y la zona geográfica. AMC tiene cuatro señales diferentes en español para todo el subcontinente.

Para los que tengan la Señal México, disfrutarán del capítulo a las 21:30 horas. Aquellos que tengan la Señal Colombia, también verán el episodio a la misma hora. Para el público que tenga la Señal Panregional, que emite para Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Centroamérica, República Dominicana y el Caribe, la hora dependerá de los husos horarios de Buenos Aires, Santiago, Caracas y Lima.

Con lo cual para aquellos que tengan el horario de Lima, verán 'World Beyond' a las 21:30, aquellos que se rijan por el horario de Caracas, será a las 22:30 y los que tengan el de Santiago y Buenos Aires, lo verán a las 23:30 horas. Los espectadores que tengan la Señal Sur, que es para Argentina, Paraguay y Uruguay, también se rigen por el horario de Buenos Aires.

'The Walking Dead: World Beyond' es el segundo spin-off de la franquicia. La nueva serie sigue los pasos de la primera generación nacida en la civilización superviviente del mundo postapocalíptico.