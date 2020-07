¿Por qué los zombies de The Walking Dead: World Beyond no se llaman caminantes?

The Walking Dead: World Beyond

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: World Beyond aún no se ha estrenado y ya ha dejado una gran incógnita: ¿por qué los caminantes tienen un nuevo nombre? Matt Negrete, showrunner del spin-off, ha resuelto la duda.

Tal como reveló en la Comic-Con at Home, ahora los zombies se hacen llamar "empties" (vacíos). "Cuando Scott Gimple y yo estábamos trabajando en el piloto y hablando sobre la serie en general, siempre estaba esa cuestión de cómo llaman a los caminantes en este rincón del universo. Comencé a pensar en algo que Robert Kirkman había puesto en uno de los cómics. Hubo un personaje que también usó esta frase en la serie. Me encantó el término y fue 'empties'. Así que básicamente estoy señalando a Robert Kirkman, esa es la respuesta corta a eso", dijo.

Por su parte, Gimple recordó que fue Jesus quien usó el término en The Walking Dead. Negrete también añadió que la palabra es relevante para la trama, ya que el personaje de Iris en el episodio piloto sueña que está muerta porque se siente "vacía" por dentro.

World Beyond narrará una única historia independiente que tendrá lugar durante dos temporadas, un enfoque completamente diferente al de las otras dos series. Los protagonistas son un grupo de jóvenes supervivientes, sustituyendo a los habituales personajes adultos de TWD y Fear TWD.

Aunque su estreno estaba previsto para el pasado mes de abril, la pandemia de coronavirus obligó a retrasar su lanzamiento, que finalmente tendrá lugar el próximo 5 de octubre. Ese mismo día los fans podrán ver el final de la temporada 10 de The Walking Dead, y ya el 12 de octubre regresará Fear TWD con su sexta entrega.