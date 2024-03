¿A Qué Hora Se Estrena The Walking Dead: The Ones Who Live 1X03 En AMC+?

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: The Ones Who Live ha reunido al fin a Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira). Pese a estar juntos, aún les queda mucho camino por recorrer para tener un final feliz, ya que deben recuperar su relación, escapar de la CRM y volver a casa. Así pues, ¿a qué hora se estrena el capítulo 1x03 de The Walking Dead: The Ones Who Live en AMC+?

El episodio 2 del spin-off resolvió un importante agujero de guión de la temporada 11 de The Walking Dead al explicar lo que había pasado con Michonne después de que partiera en busca de Rick. Cuando finalmente le ha encontrado en The Ones Who Live, le oculta la existencia de su hijo, RJ, dejando quizá esa importante revelación para futuros episodios.

En España será a las 06:00 horas del lunes 11 de marzo cuando la tercera entrega del nuevo spin-off de The Walking Dead llegue a AMC+. Para aquellos que vivan en las Islas Canarias, será a las 05:00 horas cuando encuentren disponible en streaming la ficción. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la serie tendrá otro horario.

Según el huso horario de la Zona Central, aquellos que residan en México podrán disfrutar del tercer capítulo de The Ones Who Live a partir de las 23:00 horas del domingo 10 de marzo. También a las 23:00 horas los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua podrán ver la nueva ficción del universo consumido por la guerra entre los vivos y los muertos.

A las 00:00 será cuando la serie protagonizada por Lincoln y Gurira estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y la zona este de los Estados Unidos. Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, The Walking Dead: The Ones Who Live podrá verse en AMC+ desde las 01:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de nuevo metraje desde las 02:00 horas. A las 21:00 horas será cuando el tercer capítulo de la serie centrada en la pareja más icónica de la franquicia se estrene en la zona oeste de los Estados Unidos.