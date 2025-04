¿A qué hora se estrena The Last Of Us temporada 2 en Max?

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

The Last Of Us, la aclamada adaptación del videojuego creado por Naughty Dog, regresa a Max con su segunda temporada este lunes 14 de abril (la noche del domingo 13 en Estados Unidos y América Latina). Con una tercera temporada ya confirmada, Pedro Pascal y Bella Ramsey volverán a ponerse en la piel de Joel y Ellie en una nueva tanda de capítulos llenos de emociones. Y después de más de dos años de espera los fans de la aclamada ficción se preguntan... ¿A qué hora se estrena la temporada 2 de The Last Of Us en Max?

La trama de los nuevos capítulos de The Last of Us estarán situados cinco años después de lo ocurrido en el hospital. En este caso, la relación de Joel y Ellie estará marcada por la desconfianza a raíz de la mentira de Joel. Además, los infectados tendrán un papel más relevante y debutará en la pantalla la nueva gran villana, Abby (Kaitlyn Dever), que quiere llevar a cabo su venganza personal contra Joel.

"Tras cinco años de paz después de los acontecimientos de la primera temporada, el pasado común de Joel y Ellie les alcanza, llevándoles a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás", reza la sinopsis oficial de la serie de Max.

Tras el lanzamiento este lunes 14 de abril (la noche del domingo 13 en Estados Unidos y América Latina) del primer capítulo, los otros seis episodios que completan la segunda temporada de The Last of Us llegarán a Max de forma semanal, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1: 14 de abril de 2025

- Episodio 2: 21 de abril de 2025

- Episodio 3: 28 de abril de 2025

- Episodio 4: 5 de mayo de 2025

- Episodio 5: 12 de mayo de 2025

- Episodio 6: 19 de mayo de 2025

- Episodio 7: 26 de mayo de 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, la temporada 2 de The Last Of Us arrancará en Max a las 18:00 horas del domingo 13 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, el primer capítulo de la serie estará disponible en Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 14 de abril, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán regresar al mundo postapocalíptico de The Last Of Us a las 20:00 horas del domingo, según el huso horario de la Zona Central. También a las ocho de la tarde, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey estrenará su primer capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 21:00 horas del domingo será cuando la temporada 2 de The Last Of Us arrancará para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el primer capítulo de la popular serie de Max estará disponible a las 22:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán conocer el estado de la relación de Joel y Elie a partir de las 23:00 horas del domingo.