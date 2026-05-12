¿A Qué Hora Se Estrena The Boys 5X07 En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys encarna ya su sangrienta recta final en Prime Video. La serie basada en los cómics de Garth Ennis estrena este miércoles 13 de mayo el séptimo y penúltimo capítulo de su entrega final, con tan solo un episodio en la recámara hasta llegar a su esperado desenlace. Pero... ¿a qué hora se estrena el 5x07 de The Boys en Prime Video?

Después de ofrecer a los fans un sexto capítulo cargado de tensión, la última temporada de The Boys pisa el acelerador con la muerte de otro miembro de Los Siete además de dejar un nuevo e impactante giro protagonizado por Patriota (Antony Starr) y su padre, Soldier Boy (Jensen Ackles). Con el desenlace a la vuelta de la esquina, la gran incógnita sigue en el aire: si Carnicero y compañía serán capaces de detener al despiadado superhéroe o si, finalmente, el omnipotente tirano terminará imponiéndose.

Tras el estreno simultáneo de sus dos primeros episodios el pasado miércoles 8 de abril, la quinta temporada de The Boys continúa estrenando sus capítulos semanalmente en Prime Video, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1 y 2: 8 de abril.

- Episodio 3: 15 de abril.

- Episodio 4: 22 de abril.

- Episodio 5: 29 de abril.

- Episodio 6: 6 de mayo.

- Episodio 7: 13 de mayo.

- Episodio 8: 20 de mayo.

¿A QUÉ HORA LLEGA THE BOYS 5X06 A PRIME VIDEO?

En cuanto al horario de estreno, el nuevo capítulo de la temporada 5 de The Boys estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 13 de mayo en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), lo que supone las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, el séptimo episodio podrá verse desde España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de The Boys a las dos de la madrugada del miércoles 13 de mayo, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, el capítulo 7 de la sangrienta e irreverente serie de superhéroes estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 3:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando The Boys continúe con su temporada final para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 5x07 de la aclamada ficción de Prime Video estará disponibles a las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el nuevo episodio la serie basada en los cómics de Garth Ennis a partir de las 5:00 horas de la madrugada del miércoles.