¿A Qué Hora Se Estrena The Boys 5X05 En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys continúa su sangrienta andadura en Prime Videocon el lanzamiento de su quinto capítulo. Una entrega en la que la búsqueda del V-1 reglará a los fans el reencuentro entre Jensen Ackles, el actor que da vida a Soldier Boy, y sus antiguos compañeros de Supernatural, Jared Padalecki y Misha Collins, que se unen oficialmente a esta última entrega de la serie. Pero... ¿a qué hora se estrena el 5x05 de The Boys en Prime Video?

A pesar de que se desconoce el momento exacto del reencuentro entre el trío de Supernatural en el nuevo episodio de The Boys, Eric Kripke ya adelantó a Entertainment Weekly su entusiasmo por ver a Padalecki como Mister Marathon, el velocista original de Los Siete hasta la llegada de A-Train. El guionista confesó que le fascinaba la idea de que interpretara a un "despreciable drogadicto", precisamente porque Padalecki es un buen tipo tanto en la vida real como en los personajes que encarna. "Solo quería que fuese alguien realmente repugnante, y lo ha bordado", añadió sobre la actuación del actor.

Tras el estreno simultáneo de los dos primeros episodios el pasado miércoles 8 de abril, la quinta temporada de The Boys continúa estrenando sus capítulos semanalmente en Prime Video. La serie culminará con el lanzamiento de su entrega final el 20 de mayo, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1 y 2: 8 de abril.

- Episodio 3: 15 de abril.

- Episodio 4: 22 de abril.

- Episodio 5: 29 de abril.

- Episodio 6: 6 de mayo.

- Episodio 7: 13 de mayo.

- Episodio 8: 20 de mayo.

¿A QUÉ HORA LLEGA THE BOYS 5x05 A PRIME VIDEO?

En cuanto al horario de estreno, el nuevo capítulo de la temporada 5 de The Boys estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 22 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, el quinto episodio podrá verse desde España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de The Boys a las dos de la madrugada del miércoles 29 de abril, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, el quinto capítulo de la sangrienta e irreverente serie de superhéroes estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 3:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando The Boys continúe con su temporada final para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 5x05 de la aclamada ficción de Prime Video estará disponibles a las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la quinta entrega de la última temporada de la serie basada en los cómics de Garth Ennis a partir de las 5:00 horas de la madrugada del miércoles.