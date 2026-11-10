Archivo - ¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 3 De El Señor De Los Anillos: Los Anillos De Poder En Prime Video? - PRIME VIDEO - Archivo

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se estrena este miércoles 11 de noviembre en Prime Video. Esta nueva entrega basada en el universo de J.R.R. Tolkien arrancará con sus cuatro primeros episodios, sumergiendo la Tierra Media en una brutal guerra entre los elfos y un Sauron cada vez más poderoso. Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder en Prime Video?

"La Tierra Media está en guerra. Han pasado cinco años desde la caída de Eregion y los ejércitos de Sauron han avanzado por todo el continente, conquistando cuanto encuentran a su paso. Solo unos pocos bastiones aislados se interponen entre el Señor Oscuro y la victoria total: Khazad-dûm, donde los enanos permanecen ahora recluidos en las profundidades de sus salones bajo la montaña, y los reinos élficos de Lindon y Rivendel, protegidos por sus Tres Anillos.

Mientras tanto, en las profundidades de Mordor, en su recién erigida torre de Barad-dûr, el Señor Oscuro trabaja sin descanso, obsesionado con forjar un poder capaz de doblegar a los últimos enemigos que aún se le resisten: 'Un Anillo para gobernarlos a todos...'. Ahora, todos los pueblos libres de la Tierra Media -enanos, elfos, hombres y magos- deberán encontrar la forma de unirse en una carrera contrarreloj para impedir que Sauron alcance su objetivo: someter toda forma de vida bajo su dominio absoluto", reza la sinopsis de la tercera temporada de la ficción.

Tras el atracón del lanzamiento, con el estreno de los cuatro primeros capítulos este miércoles 11 de noviembre, Prime Video continuará con una estrategia de estreno semanal para la temporada 3 de Los Anillos de Poder, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1, 2, 3 y 4: 11 de noviembre

- Capítulo 5 y 6: 18 de noviembre

- Capítulo 7 y 8: 25 de noviembre

En cuanto al horario de estreno, el 3x1, 3x2, 3x3 y 3x4 de la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder estarán disponibles en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 11 de noviembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, la nueva entrega de la serie podrá verse en España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles 11 de noviembre y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de los cuatro primeros episodios de la tercera temporada de la ficción a la una de la madrugada del miércoles 11 de noviembre, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, los nuevos capítulos de la serie basada en la obra de en la obra de J.R.R. Tolkien estarán disponibles para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando Los Anillos de Poder llegue a Prime Video para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, los capítulos de la ficción estarán disponibles a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver los primeros cuatro capítulos de la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder en Prime Video a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.