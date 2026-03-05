The Bear terminará con su temporada 5 y Jamie Lee Curtis no deja ninguna duda: "Es el final" - DISNEY

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

La quinta temporada de The Bear, la aclamada serie protagonizada por Jeremy Allen White y Ayo Edebiri, será la última. Tras la publicación de Instagram donde lo sugería, pero no lo confirmaba, Jamie Lee Curtis ha asegurado ahora que, efectivamente, la producción de Hulu sobre el restaurante de la familia Berzatto concluirá con su próxima entrega.

"Es el final de la serie. Todo el mundo sabe que es el final. No le estoy dando ninguna noticia a nadie. Es el final de la serie, lo han dicho desde el principio", subraya hasta en tres ocasiones la actriz en una entrevista con Entertainment Tonight.

Curtis, que interpreta a Donna Berzatto, la madre de Carmy, se ha mostrado tajante respecto a la continuidad de The Bear después de que en febrero empleara en sus redes sociales expresiones como "completar la historia" y "terminar" que hicieron saltar las alarmas.

Por el momento, FX no se ha pronunciado al respecto y desde el entorno de producción de la ficción tampoco se ha emitido un comunicado que lo confirme. No obstante, White ya había insinuado que The Bear se encontraba cerca de encarar su conclusión al revelar en varias entrevistas que el creador del proyecto, Christopher Storer, contempló originalmente un arco argumental que abarcaba en torno a cuatro temporadas.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA QUINTA TEMPORADA DE THE BEAR?

El rodaje de la quinta entrega de The Bear continúa tras comenzar a principios de enero, por lo que todo apunta a que el proyecto podrá mantener el patrón que la ha caracterizado desde su debut: producción a principios de año y lanzamiento ese mismo verano. A falta de confirmación oficial respecto a la fecha de estreno de la quinta, las cuatro temporadas anteriores se han estrenado a finales de junio, convirtiendo a The Bear como una cita fija del calendario seriéfilo estival.

The Bear es uno de los grandes fenómenos televisivos recientes. La serie suma 49 nominaciones y 21 Emmy, incluidos los de mejor serie de comedia y múltiples reconocimientos para su reparto y su equipo técnico. En 2023 ya firmó una noche histórica con 10 estatuillas, pero en 2024 fue más allá al ganar 11 premios de 23 nominaciones, convirtiéndose en la comedia más premiada en una sola temporada y en la comedia con más nominaciones para una misma edición de los Emmy. La magnitud de ese fenómeno ha sido tal que, cuando en 2025 la serie se marchó sin ningún Emmy pese a sus 13 candidaturas, la caída fue una de las grandes noticias de la noche.

El reparto principal es uno de los grandes atractivos de la producción. Jeremy Allen White encarna a Carmy, un cocinero de talento prodigioso y emocionalmente devastado. A su lado, Ayo Edebiri da vida a Sydney Adamu, una joven chef con aspiraciones propias que busca en The Bear un espacio donde desarrollar su visión culinaria, mientras que Ebon Moss-Bachrach interpreta a Richie Jerimovich, amigo de la familia y antiguo hombre de confianza del difunto hermano de Carmy. El elenco lo completan Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott, Matty Matheson y Edwin Lee Gibson, entre otros, que encarnan a un equipo de cocina y de sala tan caótico como entrañable.

Además de su reparto fijo, la serie ha contado con un número notable de estrellas invitadas. Entre las más destacadas se encuentran Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Olivia Colman, Will Poulter, John Mulaney, Gillian Jacobs John Cenay Rob Reine.