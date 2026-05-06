La temporada final de The Bear ya tiene fecha de estreno en Disney+La temporada final de The Bear ya tiene fecha de estreno en Disney+ - DISNEY+

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

Tan solo día después de regalar --o mejor dicho, de servir-- a sus fans un nuevo episodio sorpresa, The Bear ha puesto fecha al estreno de su quinta última temporada. La multipremiada serie culinaria protagonizada por Jeremy Allen White estrenará en Disney+ los ocho episodios de su nueva entrega el 26 de junio.

Desde que arrancara allá por 2022, todas las temporadas de la comedia dramática se han estrenado en años consecutivos a finales de junio, lo que hace que su calendario de lanzamiento sea casi tan preciso como el emplatado de su chef protagonista.

El anuncio de la fecha de estreno de la temporada final llega después de la sorpresa que supuso Gary, un episodio con flashbacks de The Bear, coescrito y protagonizado por Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, que sigue a Richie (Moss-Bachrach) y Mikey (Bernthal) en un viaje de trabajo a Gary, Indiana.

La quinta y última temporada de The Bear arrancará su trama justo donde lo dejó la anterior entrega, es decir "la añana después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie y Natalie 'Sugar' (Abby Elliott) descubran que Carmy (Jeremy Allen White) ha abandonado dejando el restaurante en sus manos.

Sin dinero, con la amenaza de una posible venta y una tormenta torrencial en su camino, los nuevos socios deben unir fuerzas con el resto del equipo para sacar adelante un último servicio, con la esperanza de conseguir, por fin, una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace "perfecto" a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas", adelanta la sinopsis oficial.

La serie cuenta también con Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson en el reparto, además de Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis en papeles recurrentes.

The Bear de FX, ha sido creada por Christopher Storer, que ejerce de productor ejecutivo junto a Josh Senior, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube. Courtney Storer es la productora culinaria.