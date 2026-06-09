Tráiler de la última temporada de The Bear, con el restaurante inundado y el regreso de Carmy - DISNEY+

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de la quinta y última temporada de The Bear, que llega a Disney+ el próximo 26 de junio. En esta última entrega, compuesta por ocho episodios, Sydney (Ayo Edebiri) y el resto del equipo tendrán que sacar el restaurante adelante tras la marcha de Carmy (Jeremy Allen White).

En el avance, de casi dos minutos de duración, Richie (Ebon Moss-Bachrach) toma las riendas del equipo junto a Sydney, tratando de motivar al resto ahora que el establecimiento se encuentra en horas bajas. Además, el tío Jimmy (Oliver Platt), cuya ayuda económica había sido indispensable para ellos, les da un ultimátum, diciendo que va a vender el edificio.

Pero este dejará de ser el único de sus problemas cuando, de improviso, el negocio sufre una terrible inundación. Sin embargo, volverán a contar con Carmy en el equipo, que regresa para ayudarles a que el restaurante remonte.

Según reza la sinopsis oficial, la trama de la quinta y última temporada de The Bear arranca "la mañana después en que Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie 'Sugar' Berzatto (Abby Elliott) descubran que el Chef Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White) ha abandonado el restaurante, dejándolo en sus manos. Sin dinero, con la amenaza de una posible venta y una tormenta torrencial en camino, los nuevos socios deben unir fuerzas con el resto del equipo para sacar adelante un último servicio, con la esperanza de conseguir, por fin, una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace 'perfecto' a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas".

Tal y como ya avisó Jamie Lee Curtis, esta nueva entrega de The Bear, cuyos ocho episodios aterrizarán en Disney+ el 26 de junio, será la última. "Es el final de la serie. Todo el mundo sabe que es el final. No le estoy dando ninguna noticia a nadie. Es el final de la serie, lo han dicho desde el principio", sentenciaba en una entrevista a Entertainment Tonight la actriz que en la ficción da vida a Donna, la madre de los hermanos Berzatto.

The Bear es uno de los grandes fenómenos televisivos recientes. La serie suma 49 nominaciones y 21 Emmy, incluidos los de mejor serie de comedia y múltiples reconocimientos para su reparto y su equipo técnico. En 2023 ya firmó una noche histórica con 10 estatuillas, pero en 2024 fue más allá al ganar 11 premios de 23 nominaciones, convirtiéndose en la comedia más premiada en una sola temporada y en la comedia con más nominaciones para una misma edición de los Emmy. La magnitud de ese fenómeno ha sido tal que, cuando en 2025 la serie se marchó sin ningún Emmy pese a sus 13 candidaturas, la caída fue una de las grandes noticias de la noche.