The Bear estrena por sorpresa un episodio secreto de los personajes de Richie y Mikey antes de la temporada 5

The Bear estrena por sorpresa un episodio secreto - FX

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

The Bear, la aclamada serie protagonizada por Jeremy Allen White y Ayo Edebiri, regresará con una quinta y última temporada. A la espera del estreno de los nuevos episodios, que en España podrán verse a través de Disney+, ya se encuentra disponible, por sorpresa, un episodio especial centrado en el dueto de Richie y Mikey, a los que dan vida Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, respectivamente.

Titulado Gary, este especial de The Bear funciona como un flashback que sigue a Richard 'Richie' Jerimovich y Michael Berzatto durante un viaje de negocios para llevar un paquete hasta Gary, Indiana.

Según reza la descripción oficial, el episodio explora la compleja relación entre estos dos amigos de la infancia, descubriendo nuevas facetas sobre el estado mental de Mikey y aportando una visión clave sobre quién es Richie cuando los espectadores lo conocen por vez primera en la temporada 1 de la serie, añadiendo así un contexto emocional que replantea su historia desde el inicio.

"¡COUSINS! ¡PRIMOS! ¡CUGINI!!! ¡Preparaos para GARY!!!! Estamos muy emocionados de poder compartir por fin esta pequeña aventura con Richie y Mikey", soltó Moss-Bachrach en su Instagram. El actor acompañó su publicación, además, de una foto de su personaje y el de Bernthal disfrutando en un restaurante.

BERNTHAL Y MOSS-BACHRACH ESCRIBIERON EL GUION DE GARY

Christopher Storer, el creador de The Bear, es también el director de este episodio de la serie, cuyo guion firman Bernthal y Moss-Bachrach, tal y como señalaba este último en su publicación.

The Bear, cuya temporada 5 comenzó a rodarse el pasado enero, es uno de los grandes fenómenos televisivos recientes. La serie suma 49 nominaciones y 21 Emmy, incluidos los de mejor serie de comedia y múltiples reconocimientos para su reparto y su equipo técnico. En 2023 ya firmó una noche histórica con 10 estatuillas, pero en 2024 fue más allá al ganar 11 premios de 23 nominaciones, convirtiéndose en la comedia más premiada en una sola temporada y en la comedia con más nominaciones para una misma edición de los Emmy. La magnitud de ese fenómeno ha sido tal que, cuando en 2025 la serie se marchó sin ningún Emmy, pese a sus 13 candidaturas, la caída fue una de las grandes noticias de la noche.