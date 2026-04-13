¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 3 De Euphoria En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Tras varios años de espera, Euphoria, la serie protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie o Sydney Sweeney, estrena su tercera y todo indica que última temporada. Con un salto temporal que llevará sus personajes hacia nuevas problemáticas, la serie de Sam Levinson encara el reto de volver enganchar su audiencia tanto tiempo después. Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada 3 de Euphoria en HBO Max?

"Un grupo de amigos de la infancia se enfrenta a la virtud de la fe, la posibilidad de la redención y el problema del mal", señala la escueta sinopsis oficial de la nueva temporada de Euphoria en la que los protagonisas de Euphoria dejan atrás en el instituto para enfrentar nuevas visicitudes en sus azarosas vidas.

Tras el estreno del primer capítulo este lunes 13 de abril (el domingo 12 de abril para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), el resto de las entregas que conforman la temporada 3 de Euphoria irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 13 de abril

- Capítulo 2: 20 de abril

- Capítulo 3: 27 de abril

- Capítulo 4: 4 de mayo

- Capítulo 5: 11 de mayo

- Capítulo 6: 18 de mayo

- Capítulo 7: 25 de mayo

- Capítulo 8: 2 de mayo

En cuanto al horario de estreno, el 3x01 de Euphoria estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 12 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada lunes 13 de abril, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de lo nuevo de la ficción creada, escrita, dirigida y producida por Sam Levinson a las 19:00 horas del domingo 12 de abril, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, Euphoria estrenará la primera entrega de su tercera y últmia tanda de capítulos para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando la nueva entrega de la serie protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer o Sydney Sweeney arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el primer episodio de la tercera temporada de la ficción de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el inicio de la tercera temporada de Euphoria a partir de las 22:00 horas del domingo.