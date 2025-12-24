¿A Que Hora Se Estrena Stranger Things 5 Parte 2 En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 24 Dic. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de sus cuatro primeros capítulos, la quinta y última temporada de Stranger Things regresa ha Netflix con el estreno de tres nuevos episodios este viernes 26 de diciembre (el miércoles 25 en Latinoamérica). En este segunda parte, los hermanos Duffer tendrán que ir resolviendo los múltiples interrogantes que están encima de la mesa en la lucha final contra Vecna. Pero... ¿A que hora se estrena la segunda parte de la temporada 5 de Stranger Things en Netflix?

Tras el impactante final de la primera parte de esta temporada final, en la que Will experimentó una gran evolución desatando todo su potencial, y con Once encontrado una poderosa e inesperada aliada en la batalla final contra Vecna, las espadas están en todo lo alto.

De esta forma, tras el lanzamiento de los cuatro primeros episodios el pasado 27 de noviembre, la plataforma proseguirá con el segundo volumen de la temporada final de Stranger Things, compuesto de tres nuevos capítulos, este 26 de diciembre. Sin embargo, para poder disfrutar del episodio final, que también se proyectará en algunos cines, habrá que esperar hasta el 1 de enero de 2026.

Así queda el calendario de estreno de la temporada final de Stranger Things:

- Volumen 1 (capítulos 1, 2, 3 y 4): 27 de noviembre.

- Volumen 2 (capítulos 5, 6 y 7): 26 de diciembre.

- Volumen 3 (capitulo final): 1 de enero.

En cuanto al horario de estreno de los nuevos capítulos de la temporada final de Stranger Things, Netflix no sigue su esquema habitual. Con la excusa de aprovechar la euforia generada por la entrega final de la serie, ha decidido adelantarlo unas horas.

De esta forma, la segunda parte de la temporada final de Stranger Things se estrenará en Estados Unidos el jueves 25 de diciembre a las 17.00 horas de Los Ángeles, horario de la Costa Oeste en EE.UU. lo que supone las 20.00 horas en la Costa Este. Por tanto, en España y otros países europeos como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Noruega y Suecia los tres nuevos capítulos de Stranger Things estarán disponibles a las 2.00 horas de la madrugada del viernes 26 de diciembre.

En Latinoamérica, la continuación de la temporada final de la serie de los hermanos Duffer se estrenará a partir de las 19:00 horas del Día de Navidad en México El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua; a las 20:00 horas en Colombia, Perú, Ecuador o Panamá; a las 21:00 horas en Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, y a las 22:00 horas del jueves 25 de diciembre en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.