¿A Qué Hora Se Estrena El Señor De Los Anillos: Los Anillos De Poder 3X05 Y 3X06 En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder supera su ecuador con el estreno de su quinto y sexto capítulo en Prime Video. Tras varias revelaciones clave y nuevas apariciones en este universo creado por J.R.R. Tolkien, la serie suma gran tensión en mitad de la guerra total por la Tierra Media. Pero... ¿a qué hora se estrena El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder 3x05 y 3x06 en Prime Video?

En los cuatro primeros episodios, entre batallas, Gandalf profundiza en su pasado y en su misión en las tierras del Este. Esta tanda inicial también destaca por las traiciones y el espionaje en Númenor, además de presentar a quienes se convertirán en los secuaces de Sauron: los Nazgnagôl, precursores de los Nazgûl. De cara a los próximos dos capítulos, se espera que el Señor Oscuro continúe sumiendo la Tierra Media en las sombras e incluso tienda una trampa para atraer a Galadriel y hacerse con su anillo.

Tras el atracón del lanzamiento, con el estreno de los cuatro primeros capítulos, Prime Video continuará con una estrategia de estreno semanal para la temporada 3 de Los Anillos de Poder, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1, 2, 3 y 4: 11 de noviembre

- Capítulo 5 y 6: 18 de noviembre

- Capítulo 7 y 8: 25 de noviembre

En cuanto al horario de estreno, el 3x05 y 3x06 de la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder estarán disponibles en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 18 de noviembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, la nueva entrega de la serie podrá verse en España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles 18 de noviembre y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

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¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER 3X05 Y 3X06 EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de el quinto y sexto episodios de la tercera temporada de la ficción a la una de la madrugada del miércoles 18 de noviembre, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, los nuevos capítulos de la serie basada en la obra de en la obra de J.R.R. Tolkien estarán disponibles para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando los dos siguientes capítulos de Los Anillos de Poder llegue a Prime Video para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, los nuevos capítulos de la ficción estarán disponibles a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver 3x05 y 3x06 de la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder en Prime Video a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.