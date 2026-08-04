¿A Qué Hora Se Estrena X-Men '97 2X08 En Disney+? - DISNEY+

MADRID 4, (CulturaOcio)

La segunda temporada de X-Men 97 apura su recta final con el estreno de su octavo y penúltimo capítulo este miércoles 5 de agosto en Disney+. Después del viaje de los X-Men por la Tierra Salvaje y el impactacte hallazo la X-Force en Atenas, que ha dejado en vilo a los fans que se preguntan... ¿a qué hora se estrena X-Men 97 2x08 en Disney+?

En el séptimo episodio, el equipo de mutantes se reencontró con Coloso y se enfrentó a los acólitos de Éxodo tras ser juzgados. En paralelo, en su búsqueda de Apocalipsis, la X-Force liderada por Cable encuentra algo que no esperaban... y que deja más preguntas que respuestas. Así, el octavo capítulo de la segunda temproada tendrá que responder algunas de estas interrogantes de cara a su gran final.

Tras su triple estreno inicial, el resto de los episodios de la temporada 2 de X-Men '97 llegan a Disney+ semanalmente, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1, 2 y 3: 1 de julio

- Capítulo 4: 8 de julio

- Capítulo 5: 15 de julio

- Capítulo 6: 22 de julio

- Capítulo 7: 29 de julio

- Capítulo 8: 5 de agosto

- Capítulo 9: 12 de agosto

En cuanto al horario del estreno, el capítulo 2x08 de la nueva temporada de X-Men '97 estará disponible en Disney+ a las 0:00 horas de este miércoles 5 de agosto, según la hora de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie de los X-Men llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este miércoles 5 de agosto. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA X-MEN 97 2X08 EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de las aventuras del equipo de mutantes a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando el nuevo capítulo de X-Men '97 arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el 2x08 de la serie de Marvel estará disponible a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la nueva entrega de la segunda temporada de la serie de Disney+ a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.