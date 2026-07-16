¿Recupera Lobezno Su Adamantium En El 2X05 De X-Men 97? - MARVEL

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Después de que la escena post-créditos del cuarto episodio pusiera el foco de nuevo en Lobezno y el proyecto Arma X, el quinto capítulo de X-Men 97 ha seguido los pasos de Logan. El carismático mutante ha reunido a algunos de sus antiguos amigos (y enemigos) para escarbar en su pasado común y, también, en su ahora ya perdido esqueleto de adamantium.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado Arma X, mentiras y DVD, el 2x05 de X-Men 97 ha visto a Logan viajar junto a Morfo, Maverick, Kane, Dientes de Sable y Lady Deathstrike -el Equipo X- hasta la nueva instalación del programa Arma X en el Ártico para investigar unos supuestos experimentos ilegales. Sin embargo, Lobezno tiene un interés mucho más personal en regresar al lugar donde comenzó una de las etapas más importantes de su vida.

Tras sufrir un accidente durante el trayecto en helicóptero, el Equipo X llega a la nueva instalación de Arma X, donde descubre que el complejo ha sido abandonado y que los últimos experimentos del programa han tenido consecuencias imprevisibles.

El Equipo X accede a los archivos y descubre que uno de los principales científicos del programa, Abraham Cornelius, había experimentado con una especie alienígena conocida como la Prole. ¿La razón? Crear soldados completamente obedientes.

Más adelante se descubre que Lobezno tenía otra razón, además de detener los experimentos de Arma X. El verdadero objetivo de Logan era recuperar el adamantium tras haberlo perdido.

LOGAN RECUPERA SU ADAMANTIUM

La revelación, claro, provoca tensiones dentro del equipo, que reprocha a Logan no haberles contado el verdadero motivo por el que había organizado la misión.

Finalmente, después de descubrir que la Prole no puede tolerar el adamantium, el grupo lleva a Lobezno hasta la cámara de Arma X para someterlo de nuevo al proceso que recubre su esqueleto con el metal. El plan funciona, elimina la infección provocada por el virus Brood y Logan recupera el recubrimiento de adamantium para su esqueleto y, por tanto, sus características garras de metal.

Sin embargo, en los últimos compases del episodio, Morfo le recrimina que organizara la misión movido por el deseo de volver a contar con el metal en su esqueleto para estar preparado de cara al enfrentamiento contra Apocalipsis. Lobezno no responde a las acusaciones y el episodio concluye con un tenso silencio entre los supervivientes, marcado por la pérdida de varios compañeros y por la desconfianza que ha sembrado su decisión.