¿A Qué Hora Se Estrena X-Men '97 2X07 En Disney+? - DISNEY+

MADRID 28, (CulturaOcio)

La segunda temporada de X-Men '97 apura su recta final con el estreno de su séptimo y antepenúltimo capítulo este miércoles 29 de julio en Disney+. Después de lo ocurrido en la Sala de Peligro y el intento de dar forma al proyecto de X-Corp, la serie vuelve a poner el foco en el legado de Magneto y la inminente guerra contra Apocalipsis. Pero... ¿a qué hora se estrena X-Men '97 2x07 en Disney+?

En el sexto episodio de X-Men '97, Polaris, la hija de Magneto, logró contener con sus poderes a la villana Danger, una inteligencia artificial nacida de la sala de entrenamiento de Charles Xavier. Es de esperar que ahora, en el séptimo episodio, el equipo de mutantes siga luchando por conseguir frenar a Apocalipsis.

Tras su triple estreno inicial, el resto de los episodios de la temporada 2 de X-Men '97 llegan a Disney+ semanalmente, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1, 2 y 3: 1 de julio

- Capítulo 4: 8 de julio

- Capítulo 5: 15 de julio

- Capítulo 6: 22 de julio

- Capítulo 7: 29 de julio

- Capítulo 8: 5 de agosto

- Capítulo 9: 12 de agosto

En cuanto al horario del estreno, el capítulo 2x07 de la nueva temporada de X-Men '97 estará disponible en Disney+ a las 0:00 horas de este miércoles 29 de julio, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie de los X-Men llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este miércoles 29 de julio. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA X-MEN '97 2X07 EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de las aventuras del equipo de mutantes a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando el nuevo capítulo de X-Men '97 arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el 2x07 de la serie de Marvel estará disponible a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la nueva entrega de la segunda temporada de la serie de Disney+ a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.