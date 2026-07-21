¿A Qué Hora Se Estrena X-Men '97 2X06 En Disney+? - DISNEY+

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de X-Men '97 encara ya su recta final con el estreno de su sexto capítulo este miércoles 22 de julio en Disney+. Después de profundizar en los orígenes de Lobezno y el programa Arma X, ahora la serie vuleve a centrarse en la inminente guerra contra Apocalipsis. Pero... ¿a qué hora se estrena X-Men '97 2x06 en Disney+?

En el quinto episodio de X-Men '97, Lobezno reunió a los antiguos miembros del Equipo X al Ártico con el falso pretexto de investigar a la Prole, cuando su meta real era recuperar su adamantium. Tras derrotar una terrible amenaza alienígena, Logan recuperó sus garras de metal y, es de esperar, que ahora en sexto episodio se reencuente de nuevo con el resto de X-Men, que ya juntos en los 90 siguen buscando la forma de vencer a Apocalipsis.

Tras su triple estreno inicial, el resto de los episodios de la temporada 2 de X-Men '97 llegan a Disney+ semanalmente, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1, 2 y 3: 1 de julio

- Capítulo 4: 8 de julio

- Capítulo 5: 15 de julio

- Capítulo 6: 22 de julio

- Capítulo 7: 29 de julio

- Capítulo 8: 5 de agosto

- Capítulo 9: 12 de agosto

En cuanto al horario del estreno, el capítulo 2x06 de la nueva temporada de X-Men '97 estará disponible en Disney+ a las 0:00 horas de este miércoles 22 de julio, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie de los X-Men llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este miércoles 22 de julio. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA X-MEN '97 2x06 EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de las aventuras del equipo de mutantes a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando el nuevo capítulo de X-Men '97 arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el 2x06 de la serie de Marvel estará disponible a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la nueva entrega de la segunda temporada de la serie de Disney+ a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.