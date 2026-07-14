¿A Qué Hora Se Estrena X-Men '97 2X05 En Disney+? - MARVEL TELEVISION

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de X-Men '97 sigue imparable en Disney+ con el estreno de su quinto capítulo este miércoles 15 de julio. Tras haber sido testigos del origen de Apocalipsis, los X-Men prosiguen su viaje en el tiempo con el fin de reagruparse, a pesar de que la situación se vuelve cada vez más compleja. Pero... ¿a qué hora se estrena X-Men '97 2x05 en Disney+?

En los primeros episodios de la nueva entrega de la serie de animación, ya se pudo ver al equipo de mutantes desperdigados en el presente, el pasado y el futuro. Tras un cuarto episodio marcado, además de por su sorprendente escena post-créditos, por la feroz batalla contra Apocalipsis que se cobró una importante baja, este quinto capítulo abordará cómo saldrán adelante los supervivientes y a qué nuevas aventuras y peligros tendrán que enfrentarse.

Tras debutar a lo grande, con el estreno de tres capítulos simultáneos, el resto de los episodios de la temporada 2 de X-Men '97 llegan a Disney+ semanalmente, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1, 2 y 3: 1 de julio

- Capítulo 4: 8 de julio

- Capítulo 5: 15 de julio

- Capítulo 6: 22 de julio

- Capítulo 7: 29 de julio

- Capítulo 8: 5 de agosto

- Capítulo 9: 12 de agosto

En cuanto al horario del estreno, el capítulo 2x05 de la nueva temporada de X-Men '97 estará disponible en Disney+ a las 0:00 horas de este miércoles 15 de julio, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie de los X-Men llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este miércoles 15 de julio. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA X-MEN '97 2x05 EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de las aventuras del equipo de mutantes a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando el nuevo capítulo de X-Men '97 arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el 2x05 de la serie de Marvel estará disponible a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la nueva entrega de la segunda temporada de la serie de Disney+ a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.