¿A Qué Hora Se Estrena X-Men 97 2X04 En Disney+? - DISNEY+

MADRID 7, (CulturaOcio)

La segunda temporada de X-Men '97 continúa su andadura en Disney+ con el estreno de su cuarto capítulo este miércoles 8 de julio. Con los héroes dispersos en hasta tres líneas temporales, donde tendrán que hacer frente a diferentes peligros y retos, los mutantes siguen buscando la forma de reunirse para frenar a Apocalipsis. Pero... ¿A qué hora se estrena X-Men '97 2x04 en Disney+?

Las tres primeras entregas de la segunda temporada de X-Men '97, que ya están disponibles en la plataforma, exploraron la situación de los tres grupos en los que se han dividido los mutantes. Cíclope, Jean Grey, Tormenta, Morfo y Lobezno, están en el apocalíptico futuro del 3.960. En el presente quedaron, el Cable venido del futuro, capitaneado a la X-Force que completan Mancha solar, Júblio, Mariposa mental y Arcángel en el año 1997. Xavier, Magneto, Bestia, Rondador Nocturno y Pícara, en el pasado, concretamente en el Antiguo Egipto del año 3.000 antes de Cristo.

Sin tantos vaivenes en su cronología de lanzamiento, alterada tan solo por su triple estreno inicial, los capítulos que conforman la temporada 2 de X-Men '97 llegan a Disney+ semanalmente, quedando así su calendario:

- Capítulos 1, 2 y 3: 1 de julio

- Capítulo 4: 8 de julio

- Capítulo 5: 15 de julio

- Capítulo 6: 22 de julio

- Capítulo 7: 29 de julio

- Capítulo 8: 5 de agosto

- Capítulo 9: 12 de agosto

En cuanto al horario del estreno, el capítulo 2x04 de la nueva temporada de X-Men '97 estará disponibles en Disney+ a las 0:00 horas de este miércoles 8 de julio, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie de los X-Men llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este miércoles 8 de julio. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA X-MEN '97 2x04 EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de las aventuras del equipo de mutantes a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando el nuevo capítulo de X-Men '97 arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el 2x04 de la serie estará disponible a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la segunda temporada de la serie de Disney+ a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.