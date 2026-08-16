¿A Qué Hora Se Estrena Linternas, La Serie De DC, En HBO Max? - HBO MAX

MADRID 14, (CulturaOcio)

Linternas, la nueva serie en imagen real del Universo DC de James Gunn, aterriza en HBO Max este lunes 17 de agosto con su primer capítulo. Protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre, la ficción sigue los pasos de dos agentes, uno experto y otro novato, de los Linternas Verdes que deben investigar un perturbador y misterioso asesinato en el corazón rural de los Estados Unidos (Nebraska). Pero... ¿a qué hora se estrena Linternas 1x01 en HBO Max?

"La serie sigue al nuevo recluta John Stewart (Pierre) y a la leyenda de los Linternas Hal Jordan (Chandler), dos policías intergalácticos envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos", reza la sinopsis oficial.

La primera temporada de Linternas contará con un total de 8 episodios. Tras el estreno del primer capítulo este lunes 17 de agosto (el domingo 16 de agosto para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), el resto de las entregas que conforman la temporada 1 de Linternas irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 17 de agosto

- Capítulo 2: 24 de agosto

- Capítulo 3: 31 de agosto

- Capítulo 4: 7 de septiembre

- Capítulo 5: 14 de septiembre

- Capítulo 6: 21 de septiembre

- Capítulo 7: 28 de septiembre

- Capítulo 8: 5 de octubre

En cuanto al horario de estreno, el 1x01 de Linternas estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 16 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, el primer episodio de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 17 de agosto, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 1X01 DE LINTERNAS EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la primera entrega de la ficción en imagen real del Universo DC de James Gunn a las 19:00 horas del domingo 16 de agosto, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, Linternas estrenará el primer episodio de la temporada para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, la primera entrega de la ficción de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 1x01 de Linternas a partir de las 22:00 horas del domingo.