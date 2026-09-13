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MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

Linternas (Lanterns) supera su ecuador con el estreno de su quinto capítulo en HBO Max. Tras disipar uno de los grandes misterios de su trama, pero abrir otras y no menos importantes cuestiones, las andanzas de Hal Jordan y su pupilo John Stewart continúan una semana más, para el deleite de los seguidores de DC. Pero... ¿A qué hora se estrena Linternas 1x05 en HBO Max?

El cuarto capítulo de Linternas culminó con la revelacion de la más que probable identidad del Manhunter, la letal amenaza oculta desde hace años en Rushville, Nebraska. Y mientras tanto, en el curso de la investigación la tensión entre Hal Jordan (Kyle Chandler) y John Stewart (Aaron Pierre) sigue en aumento... y no augura nada bueno.

Todos los capítulos que conforman la temporada 1 de Linternas van llegando semanalmente a HBO Max, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 17 de agosto

- Capítulo 2: 24 de agosto

- Capítulo 3: 31 de agosto

- Capítulo 4: 7 de septiembre

- Capítulo 5: 14 de septiembre

- Capítulo 6: 21 de septiembre

- Capítulo 7: 28 de septiembre

- Capítulo 8: 5 de octubre

En cuanto al horario de estreno, el 1x05 de Linternas estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 13 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). En España, el cuarto episodio de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 14 de septiembre, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 1X04 DE LINTERNAS EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la quinta entrega de la seroe en imagen real del Universo DC de James Gunn a las 19:00 horas del domingo 13 de septiembre, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, Linternas estrenará el cuarto episodio de la temporada para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, la quinta entrega de la ficción de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 1x05 de Linternas a partir de las 22:00 horas del domingo.