¿A Que Hora Se Estrena It: Bienvenidos A Derry 1X05 En HBO Max?

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry continúa su andadura en HBO Max con el estreno de su quinto capítulo, que llegará a la plataforma el próximo lunes 24 de noviembre. La nueva entrega de la serie que llega tras un capítulo 4 en el que se ahonda en los misteriosos orígenes de Pennywise. Pero... ¿a qué hora se estrena el quinto capítulo de It: Bienvenidos a Derry?

El cuarto episodio de la serie reveló importantes detalles sobre los orígenes de la diabólica entidad, con Dick Hallorann (Chris Chalk) descubriendo su pasado en la Tierra a través de Taniel (Joshua Odjick), esclareciendo así que su llegada se remonta millones de años atrás, cuando cayó de los cielos, y los nativos americanos de Derry encontraron la cueva donde estaba "la antigua estrella en la que había llegado".

Tras el lanzamiento del primer capítulo el lunes 27 de octubre (el domingo 26 para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), y adelantar un par de días su segundo episodio para llegar a tiempo a Halloween, el resto de las entregas que conforman la temporada 1 de It: Bienvenidos a Derry van llegando semanalmente a la plataforma, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 27 de octubre de 2025

- Episodio 2: 31 de octubre de 2025

- Episodio 3: 10 de noviembre de 2025

- Episodio 4: 17 de noviembre de 2025

- Episodio 5: 24 de noviembre de 2025

- Episodio 6: 1 de diciembre de 2025

- Episodio 7: 8 de diciembre de 2025

- Episodio 8: 15 de diciembre de 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el quinto episodio de It: Bienvenidos a Derry estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 23 de noviembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la nueva entrega de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 24 de noviembre, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del la nueva entrega It: Bienvenidos a Derry a las 19:00 horas del domingo, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie ambientada en el universo de Stephen King estrenará su quinto capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando la primera temporada It: Bienvenidos a Derry continúe su andadura para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 5 de la serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el quinto capítulo de la serie protagonizada por Bill Skarsgard a partir de las 22:00 horas del domingo.