¿A qué hora se estrena It: Bienvenidos a Derry 1x04 en HBO Max?

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry alcanza su ecuador con el estreno de su cuarto capítulo que llega este lunes 17 de noviembre a HBO Max. Una nueva entrega en la que, tras el impactante final de la anterior, los espectadores esperan ya por fin ver a la entidad en su forma más popular y letal: el payaso Pennywise. Pero... ¿a qué hora se estrena el cuarto capítulo de It: Bienvenidos a Derry?

El tercer episodio de la serie mostró un revelador flashback que llevó al público dos ciclos antes de la actual aparición del ente maligno, para ofrecer importantes pistas sobre la hibernación de It, sus limitaciones y cómo combatirlo. Ya en el presente de la serie, los jóvenes protagonistas se adentraron en el cementerio para, cámara en mano, intentar conseguir pruebas tangibles sobre las monstruosas y fantasmagóricas apariciones para intentar exculpar al padre de Lilly de las terribles muertes que tuvieron lugar en el cine al final del primer capítulo.

Tras el lanzamiento del primer capítulo el lunes 27 de octubre (el domingo 26 para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), y adelantar un par de días su segundo episodio para llegar a tiempo a Halloween, el resto de las entregas que conforman la temporada 1 de It: Bienvenidos a Derry irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 27 de octubre de 2025

- Episodio 2: 31 de octubre de 2025

- Episodio 3: 10 de noviembre de 2025

- Episodio 4: 17 de noviembre de 2025

- Episodio 5: 24 de noviembre de 2025

- Episodio 6: 1 de diciembre de 2025

- Episodio 7: 8 de diciembre de 2025

- Episodio 8: 15 de diciembre de 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el cuarto episodio de It: Bienvenidos a Derry estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 9 de noviembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la nueva entrega de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 10 de noviembre, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del la nueva entrega It: Bienvenidos a Derry a las 19:00 horas del domingo, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie ambientada en el universo de Stephen King estrenará su cuarto capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando la primera temporada It: Bienvenidos a Derry continúe su andadura para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 4 de la serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el cuarto capítulo de la serie protagonizada por Bill Skarsgard a partir de las 22:00 horas del domingo.