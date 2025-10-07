¿A Qué Hora Se Estrena Gen V 2X06 En Prime Video?

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Gen V continúa su andadura en Prime Video este miércoles 8 de octubre con el estreno de su sexto episodio. Tras las sorprendentes revelaciones sobre el poder de Marie y los planes de Cipher, muchos se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el sexto episodio de la temporada 2 de Gen V?

El episodio 5 arrojó más luz sobre cómo el frío y calculador rector de Godolkin quiere explotar al máximo los poderes de Marie... que parece ser todavía más poderosa de lo que se pensaba e incluso superar a Patriota. Además el spin-off de The Boys confirmó una de las peores teorías sobre la hermana de Marie.

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros capítulos, el resto de las ocho entregas que componen la temporada 2 de Gen V irán llegando a Prime Video de forma semanal hasta el 22 de octubre, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 2: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 3: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 24 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 1 de octubre de 2025

- Episodio 6: 8 de octubre de 2025

- Episodio 7: 15 de octubre de 2025

- Episodio 8: 22 de octubre de 2025

En cuanto al horario de estreno, el capítulo 5 de la temporada 2 de Gen V estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 8 de octubre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3 de la madrugada, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España el nuevo episodio de la serie podrá verse en Prime Video desde las 9:00 horas del mismo día, a las 8:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de Gen V a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. También a esa hora, la segunda temporada lanzará el sexto capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas del miércoles será cuando el episodio 6 de la temporada 2 del spin-off de The Boys esté disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la temporada 2 de Gen V continuará desde las 3:00 horas del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del nuevo capítulo de Gen V desde las 4:00 horas del miércoles en Prime Video.