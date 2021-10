¿A Qué Hora Se Estrena El Final De What If 1X09 En América Latina Y España?

MADRID, 5 Oct.

La primera temporada de What If... ? (¿Qué pasaría si...?) llega a su final este miércoles con la emisión de su noveno y último capítulo en Disney+. ¿A qué hora se estrena en la plataforma de streaming el 1x09 de la serie de animación de Marvel Studios?

El 1x09 de What If...? retomará la historia donde lo dejó el impactante final del octavo capítulo, cuando una temible variante de Ultron, que consiguió derrotar a los Vengadores, hacerse con el cuerpo de vibranium (el sintezoide que en el UCM fue para Visión) y matar a Thanos en un abrir y cerrar de ojos para conseguir todas las Gemas del Infinito, se enfrentó al Vigilante.

El villano, al que ni siquiera el omnipresente narrador de la serie puede detener, ha accedido al Multiverso y amenaza con acabar con toda la vida en todas las realidades alternativas, al igual que hizo ya en la suya. Una situación límite que obliga al Vigilante a romper su juramento de no intervenir y a buscar la ayuda de otro personaje que llegó a acumular tal poder que fue capaz de sentir su presencia: el oscuro Doctor Strange Supreme del capítulo 4.

Con todas las espadas en alto, el último capítulo de 'What If...?' estará disponible en Disney Plus a las 9 de la mañana en España. Francia, Italia, Alemania o Suecia, al compartir mismo huso horario, verán también en este momento la entrega final de la nueva serie de Marvel. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento tendrá otro horario.

Los seguidores del Universo Marvel que residan en México tendrán disponibles el episodio final a partir de las dos de la madrugada, según el huso horario de la Zona Central.

También a las dos de la mañana, la cuarta serie de Marvel Studios en Disney+ estrenará el noveno capítulo de What If para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá o Colombia.

Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y la zona este de los Estados Unidos, el último episodio de la primera serie de animación de Marvel Studios estará disponible en Disney+ desde las 03:00 horas.

Por su parte, aquellos que quieran seguir la reinterpretación de los diferentes momentos más importantes del UCM y vivan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la última entrega de '¿Qué pasaría si...?' desde las cuatro de la madrugada.

A medianoche será cuando los seguidores de la zona oeste de los Estados Unidos tendrán disponible el noveno episodio de 'What If...?' y a las 08:00 horas del miércoles será cuando la serie de la Fase 4 del Universo Marvel estrene su entrega final en las Islas Canarias, Reino Unido y Portugal.