¿A Qué Hora Se Estrena El Final De Visionquest (1X08) En Disney+? - DISNEY+

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

VisionQuest llega a su final con el estreno de su octavo y último episodio este miércoles 11 de noviembre en Disney+. Tras una temporada llena de acción, regresos y nuevos misterios, la serie protagonizada por Paul Bettany llega a su desenlace. Pero... ¿a qué hora se estrena VisionQuest 1x08 en Disney+?

El séptimo episodio de VisionQuest resolvió uno de los mayores misterios de la serie al revelar la identidad de El Cliente, un hallazgo que vincula la apariencia de este personaje con el pasado del androide. La entrega final de la serie abordará oscuros secretos sobre el origen de las inteligencias artificiales, obligando a Visión a enfrentarse a su compleja historia familiar con Wanda Maximoff.

Todos los capítulos que conforman la temporada 1 de VisionQuest van llegando a Disney+ con dos nuevos episodios semanalmente, a excepción de los dos últimos, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1 y 2: 14 de octubre

- Capítulos 3 y 4: 21 de octubre

- Capítulos 5 y 6: 28 de octubre

- Capítulo 7: 4 de noviembre

- Capítulo 8: 11 de noviembre

¿A QUÉ HORA LLEGA VISIONQUEST A DISNEY+?

En cuanto al horario del estreno, el 1x08 de VisionQuest estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 10 de noviembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España el ultimo capítulo de la producción de Marvel llegará a la plataforma a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 11 de noviembre. Una hora antes, a las 2:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la ficción tendrá otro horario. Así, en México el episodio final de la temporada de VisionQuest llegará a Disney+ a las 19:00 horas del martes. Mismo horario, las siete de la tarde, para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando VisionQuest esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas del martes, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar del nuevo capítulo de la producción creada por Terry Matalas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del 1x08 de VisionQuest a partir de las 22:00 horas de este martes.