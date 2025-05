¿A Qué Hora Se Estrena El Final De The Last Of Us (2X07) En Max?

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Llega el final de la temporada 2 de The Last of Us. La serie protagonizada por Bella Ramsey y un ahora añorado Pedro Pascal finaliza esta etapa con el estreno en Max de su séptimo capítulo. Un capítulo que, como ya ocurriera con otras de las series estrella de HBO, ha sufrido filtraciones días antes de su lanzamiento. En todo caso, los seguidores más pacientes de la serie basada en el mítico videojuego se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena The Last of Us 2x07 en Max?

El último capítulo de la segunda temporada retomará la expedición de Ellie (Bella Ramsey) y Dina (Isabela Merced), ahora ya acompañadas de Jesse (Young Mazino) por un arrasado Seattle en busca de Abby para vengar a Joel.

Tras el lanzamiento el pasado lunes 14 de abril (la noche del domingo 13 en Estados Unidos y América Latina) del primer capítulo, los otros seis episodios que completan la segunda temporada de The Last of Us han ido llegando a Max de forma semanal, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1: 14 de abril de 2025

- Episodio 2: 21 de abril de 2025

- Episodio 3: 28 de abril de 2025

- Episodio 4: 5 de mayo de 2025

- Episodio 5: 12 de mayo de 2025

- Episodio 6: 19 de mayo de 2025

- Episodio 7: 26 de mayo de 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el capítulo 7 la segunda temporada de The Last Of Us estará disponible en Max a las 18:00 horas del domingo 25 de mayo en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, el episodio final de la serie estará disponible en Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 26 de mayo, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar una vez del mundo postapocalíptico de The Last Of Us a las 19:00 horas del domingo, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey estrenará su séptimo capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el último episodio de la temporada 2 de The Last Of Us arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el capítulo 7 de la popular serie de Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 2x07 de The Last of Us a partir de las 22:00 horas del domingo.