¿A qué hora se estrena el final de The Boys (5x08) en Prime Video?

¿A Qué Hora Se Estrena El Capítulo Final De The Boys En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Tras siete años de emisión y cinco temporadas, The Boys se despide definitivamente con el estreno de su capítulo final, que llegará a Prime Video este miércoles 20 de mayo. Este episodio, el último de los ocho que conforman la quinta entrega, servirá para cerrar la exitosa ficción basada en los cómics de Garth Ennis. Pero... ¿a qué hora se estrena el 5x08 de The Boys en Prime Video?

En The Boys nadie tiene garantizado sobrevivir a la terrible ira del ahora ya todopoderoso Patriota (Antony Starr). Así ha quedado claro una vez más en el penúltimo episodio de la quinta y última temporada, un capítulo marcado por el sacrificio de un personaje que ha dado un giro decisivo a la historia antes del esperado final de la serie de Amazon Prime Video.

Tras el estreno simultáneo de sus dos primeros episodios el pasado miércoles 8 de abril, la quinta temporada de The Boys continúa estrenando sus capítulos semanalmente en Prime Video, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1 y 2: 8 de abril.

- Episodio 3: 15 de abril.

- Episodio 4: 22 de abril.

- Episodio 5: 29 de abril.

- Episodio 6: 6 de mayo.

- Episodio 7: 13 de mayo.

- Episodio 8: 20 de mayo.

¿A QUÉ HORA LLEGA THE BOYS 5X08 A PRIME VIDEO?

En cuanto al horario de estreno, el último capítulo de la temporada final de The Boys estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 20 de mayo en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), lo que supone las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, el octavo episodio podrá verse desde España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la entrega final de The Boys a las dos de la madrugada del miércoles 20 de mayo, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, el último capítulo de la sangrienta e irreverente serie de superhéroes estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 3:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando The Boys culmine su andadura para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 5x08 de la aclamada ficción de Prime Video estará disponible a las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el octavo y último episodio de la quinta temporada de la serie basada en los cómics de Garth Ennis a partir de las 5:00 horas de la madrugada del miércoles.