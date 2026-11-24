¿A Qué Hora Se Estrena El Final De El Señor De Los Anillos: Los Anillos De Poder (3X07 Y 3X08) En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder llega a su desenlace con el estreno de su séptimo y octavo capítulo en Prime Video. Mientras Sauron avanza en la forja del Anillo Único, las fuerzas de la luz siguen luchando para impedirlo. En medio del caos, muchos se preguntan... ¿a qué hora se estrena El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder 3x07 y 3x08 en Prime Video?

En los capítulos 5 y 6, Sauron intensifica la caza de sus enemigos mientras intenta descifrar los secretos del Anillo Único. Paralelamente, Galadriel recibe una ayuda inesperada en el bosque, Elrond y Gil-galad viajan a Númenor para negociar una compleja alianza política, y Gandalf se enfrenta a un peligroso duelo mágico en Rhûn. De cara a la próxima entrega, se espera que el Señor Oscuro logre forjar finalmente la joya y avance con sus planes de conquista en la Tierra Media.

Tras el atracón del lanzamiento, con el estreno de los cuatro primeros capítulos, Prime Video continuará con una estrategia de estreno semanal para la temporada 3 de Los Anillos de Poder, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1, 2, 3 y 4: 11 de noviembre

- Capítulo 5 y 6: 18 de noviembre

- Capítulo 7 y 8: 25 de noviembre

En cuanto al horario de estreno, el 3x07 y 3x08 de la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder estarán disponibles en Prime Video a las 18:00 horas del martes 24 de noviembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, las nuevas entregas de la serie podrán verse en España a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 25 de noviembre y una hora antes, a las 2 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

One season to rule them all. The finale arrives tomorrow at 6 p.m. PT. pic.twitter.com/V6NQzPgaLX — The Rings of Power (@TheRingsofPower) November 23, 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER 3X07 Y 3X08 EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de el séptimo y octavo episodios de la tercera temporada de la ficción a las 20:00 horas del martes 24 de noviembre, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, los nuevos capítulos de la serie basada en la obra de en la obra de J.R.R. Tolkien estarán disponibles para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 21:00 horas del martes será cuando los dos siguientes capítulos de Los Anillos de Poder llegue a Prime Video para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, los nuevos capítulos de la ficción estarán disponibles a las 22:00 horas del martes.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver 3x07 y 3x08 de la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder en Prime Video a partir de las 23:00 horas del martes.