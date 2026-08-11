¿A qué hora se estrena el final de la temporada 2 de X-Men 97 (2x09) en Disney+?

MADRID 11, (CulturaOcio)

La segunda temporada de X-Men 97 llega a su final con el estreno de su noveno y último capítulo este miércoles 12 de agosto en Disney+. Tras una temporada intensa, marcada por la lucha por encontrar la forma de vencer al temible villano Apocalipsis, la nueva entrega de la serie alcanza su desenlace. Pero... ¿a qué hora se estrena X-Men 97 2x09 en Disney+?

El octavo episodio dejó las expectativas por las nubes con una impactante resurrección, un esperado reencuentro y el gran dilema al que se enfrentan tanto los X-Men como la X-Force. Con las cartas sobre la mesa, los protagonistas deberán decidir si salvan a Gambito o asumir que la única solución es matarlo para destruir a Apocalipsis.

Tras su triple estreno inicial, el resto de los episodios de la temporada 2 de X-Men 97 llegan a Disney+ semanalmente, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1, 2 y 3: 1 de julio

- Capítulo 4: 8 de julio

- Capítulo 5: 15 de julio

- Capítulo 6: 22 de julio

- Capítulo 7: 29 de julio

- Capítulo 8: 5 de agosto

- Capítulo 9: 12 de agosto

En cuanto al horario del estreno, el capítulo 2x09 de la nueva temporada de X-Men 97 estará disponible en Disney+ a las 0:00 horas de este miércoles 12 de agosto, según la hora de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie de los X-Men llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este miércoles 12 de agosto. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA X-MEN 97 2X09 EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de las aventuras del equipo de mutantes a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando el último capítulo de X-Men '97 arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el 2x09 de la serie de Marvel estará disponible a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la novena entrega de la segunda temporada de la serie de Disney+ a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.