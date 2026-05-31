¿A qué hora se estrena el final de Euphoria (3x08) en HBO Max?

¿A Qué Hora Se Estrena El Capítulo Final De Euphoria (3X08) En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

La tercera y presuntamente última temporada de Euphoria llega ya a su recta final con el estreno de su octavo y último capítulo. Tras siete entregas cargadas de rocambolescos giros, excesos y no pocas polémicas, con Cassie, el personaje de Sydney Sweeney en el ojo del huracán una semana tras otra, la serie creada por Sam Levinson se prepara para su despedida. Pero... ¿a qué hora se estrena el 3x08 de Euphoria en HBO Max?

A solo un episodio de su gran final, la tercera temporada de Euphoria ha ofrecido la que quizá sea una de sus escenas más impactantes. En el séptimo episodio de la temporada 3 de Euphoria, Nate Jacobs, el personaje encarnado por Jacob Elordi, es enterrado en un ataúd con un respiradero y a Cassie le dan tres días para pagar su deuda y salvarle.

Titulado Confiamos en Dios, la octava entrega arrancará con varios personajes en una situación crítica, y es que a la narcotrama de Rue (Zendaya), se suma la desesperada situación de Cassie. Tanto ella como Maddy (Alexa Demie) no podrán escapar fácilmente de los compromisos ya adiquiridos con Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje), el temible mafioso jefe de Rue.

Al igual que sus predecesoras, la tercera temporada de Euphoria estrena sus episodios semanalmente. Teniendo en cuenta que tan solo queda la última entrega por llegar a HBO Max, el calendario de lanzamiento quedaría así:

- Capítulo 1: 13 de abril

- Capítulo 2: 20 de abril

- Capítulo 3: 27 de abril

- Capítulo 4: 4 de mayo

- Capítulo 5: 11 de mayo

- Capítulo 6: 18 de mayo

- Capítulo 7: 25 de mayo

- Capítulo 8: 31 de mayo

En cuanto al horario de estreno, el 3x08 de Euphoria estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 31 de mayo en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 1 de junio y a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 3X08 DE EUPHORIA EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar del nuevo episodio de la ficción creada, escrita, dirigida y producida por Sam Levinson a las 19:00 horas del domingo 31 de mayo, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, Euphoria estrenará la octava entrega de su temporada 3 para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el capítulo 8 de la serie protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer o Sydney Sweeney esté disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el octavo episodio de esta nueva entrega de la ficción de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el último episodio de la temporada 3 de Euphoria a partir de las 22:00 horas del domingo.