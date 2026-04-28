¿A Qué Hora Se Estrena Daredevil: Born Again 2X07 En Disney+? - MARVEL

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Daredevil: Born Again continúa su andadura en Disney+. La serie protagonizada por Charile Cox y Vincent D'Onofrio encara ya su recta final, con tan solo dos capítulos en la recámara, pero con la tranquilidad para sus fans de estar ya renovada para una tercera temporada. Pero... ¿a qué hora se estrena el 2x07 de Daredevil: Born Again?

El sexto episodio de Daredevil mostró el esperado debut en el UCM de Jessica Jones, encarnada por Krysten Ritter. Por el momento, la serie no ha ofrecido una respuesta respecto a quién es el padre de la hija de Jessica, si bien todo indica que esta es fruto de su relación amorosa con Luke Cage. Además, desde que nació Danielle, el personaje de Ritter ha experimentado cambios con sus poderes.

Los dos últimos capítulos de la segunda temporada Daredevil: Born Again verán la luz este miércoles 29 de abril y el 6 de mayo, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 25 de marzo.

- Episodio 2: 1 de abril.

- Episodio 3: 1 de abril.

- Episodio 4: 8 de abril.

- Episodio 5: 15 de abril.

- Episodio 6: 22 de abril.

- Episodio 7: 29 de abril.

- Episodio 8: 6 mayo.

En cuanto al horario del estreno, el séptimo capítulo de la segunda temporada de Dardevil estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 28 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York).

Por lo tanto, en España el nuevo episodio de la serie protagonizada por Charlie Cox y D'Onofrio aterrizará en la plataforma a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 29 de abril. Una hora antes, a las 2:00 horas de la madrugada, el 2x07 de la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA DAREDEVIL: BORN AGAIN 2x04 EN AMÉRICA LATINA?

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento del nuevo capítulo de la serie de Marvel tendrá otro horario. Así, en México llegará a Disney+ a las 19:00 horas del martes 28 de abril. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando el 2x07 de Daredevil: Born Again esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán sumergirse en el Nueva York gobernado por el implacable Wilson Fisk.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del sépitmo episodio de Daredevil temporada 2 desde las 22:00 horas de este martes 28 de abril.