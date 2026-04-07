¿A Qué Hora Se Estrena Daredevil: Born Again 2X04 En Disney+? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again alcanza su ecuador en Disney+ con el estreno de su cuarto episodio. Semana a semana, la serie protagonizada por Charlie Cox, Vincent D'Onofrio y Deborah Ann Woll sigue cautivando a los incondicionales de Marvel con su oscura y violenta trama no exenta de referencias políticas que evocan muy mucho a la actualidad. Pero... ¿a qué hora se estrena el 2x04 de Daredevil: Born Again en Disney+?

Tras liberar a los presos en las mazmorras clandestinas de Kingpin, Karen Page y Daredevil continuarán con su cruzada contra el imperio criminal del ahora político. En un contexto social cada vez más complejo y polarizado, con Nueva York dividido ante la persecución del alcalde Fisk contra los vigilantes, el cuarto capítulo contará como gran atractivo con el regreso, ya confirmado en los adelantos de la serie, de Jessica Jones.

Tras el doble estreno de Semana Santa, los capítulos restantes que completan la segunda temporada Daredevil: Born Again verán la luz uno a uno cada miércoles hasta el 13 de mayo, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 25 de marzo.

- Episodio 2: 1 de abril.

- Episodio 3: 1 de abril.

- Episodio 4: 8 de abril.

- Episodio 5: 15 de abril.

- Episodio 6: 22 de abril.

- Episodio 7: 29 de abril.

- Episodio 8: 6 mayo.

En cuanto al horario del estreno, el cuarto capítuilo de la segunda temporada de Dardevil estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 7 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España el nuevo episodio de la serie protagonizada por Charlie Cox y D'Onofrio aterrizará en la plataforma a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 8 de abril. Una hora antes, a las 2:00 horas de la madrugada, el 2x04 de la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA DAREDEVIL: BORN AGAIN 2x04 EN AMÉRICA LATINA?

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento del nuevo capítulo de la serie de Marvel tendrá otro horario. Así, en México llegará a Disney+ a las 19:00 horas del martes 7 de abril. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando el 2x04 de Daredevil: Born Again esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán sumergirse en el Nueva York gobernado por el implacable Wilson Fisk.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del cuarto episodio de Daredevil temporada 2 desde las 22:00 horas de este martes 7 de abril.