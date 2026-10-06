¿A qué hora se estrena Carrie en Prime Video?

Archivo - ¿A Qué Hora Se Estrena La Primera Temporada De Carrie En Prime Video? - PRIME VIDEO - Archivo

MADRID 6, (CulturaOcio)

Carrie, la serie basada en la primera novela de Stephen King, llega este miércoles 7 de octubre a Prime Video. Creada por Mike Flanagan, la ficción sigue a una adolescente que, tras sufrir acoso escolar, descubre que tiene poderes telequinéticos y decide usarlos para vengarse. Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada 1 de Carrie en Prime Video?

"La serie sigue a Carrie White (Summer H. Howell), una inadaptada estudiante de secundaria que ha pasado su vida recluida en su casa con su madre Margaret (Samantha Sloyan), que la protege ferozmente. Después de que la inesperada e inoportuna muerte de su padre fuerce su entrada en el implacable ecosistema de la escuela pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso que sacude su comunidad, con la continua presión y crueldad de la era de las redes sociales y el despertar de unos misteriosos poderes telequinéticos que llegan con su adolescencia", adelanta la extensa sinopsis de la entrega.

Los ocho episodios que componen la serie aterrizan en la plataforma este miércoles. Junto a Howell y Sloyan, completan el reparto de la ficción Siena Agudong (Resident Evil) como Sue Snell, Alison Thornton (Elle) como Chris Hargensen, Joel Oulette (Mi vida con los chicos Walter) como Tommy Ross, Josie Totah (The Buccaneers: aristócratas por amor) como Tina, Arthur Conti (Bitelchús Bitelchús) como Billy, Thalia Dudek (The Running Man) como Emaline, Amber Midthunder (Predator: La presa) como Miss Desjardin, y Matthew Lillard (Cross) como el director Grayle.

En cuanto al horario de estreno, la temporada 1 de Carrie estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 7 de octubre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, la serie podrá verse en España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles 7 de octubre y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 1 DE CARRIE EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la primera temporada de la ficción a la una de la madrugada del miércoles 7 de octubre, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, los episodios de la serie protagonizada por Summer H. Howell estarán disponibles para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando Carrie llegue a Prime Video para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, los capítulos de la ficción estarán disponibles a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la primera temporada de Carrie en Prime Video a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.