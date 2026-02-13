Tráiler de Los Bridgerton 4 Parte 2 con Benedict y Sophie, en punto crítico: "No quiero ser tu amante"

Tráiler de Los Bridgerton 4 Parte 2: El romance de Benedict y Sophie, en punto crítico - NETFLIX

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

La segunda parte de la temporada 4 de Los Bridgerton llegará a Netflix el 26 de febrero. Entretanto, la plataforma ha lanzado un tráiler que revela que el romance entre Benedict (Luke Thompson) y la joven Sophie Baek (Yerin Ha) no solo está lejos de terminar, sino que está a punto de volverse aún más intenso.

"Hay momentos en la vida en los que llegamos a una encrucijada", dice una voz en off al inicio del adelanto, mientras una escena muestra a Sophie y Benedict encontrándose en la calle. "No contestaste mi carta", dice el apuesto Bridgerton a Sophie, quien le replica, intentando evitarle, que no deseaba verle.

"Ser tu amante es lo que menos deseo", le reprocha la joven a Benedict. "¿De qué otro modo puedo estar con una mujer con la que me impiden estar?", le pregunta él, dispuesto a todo para seguir juntos.

"No puedo amar a una doncella y, aun así, tú has tomado posesión de mí", añade el Bridgerton, consciente de que, pese a todo, ninguno de los dos puede reprimir permanentemente lo que siente el uno por el otro. Instantes después, ceden a la pasión en una secuencia que culmina con un beso. Pero no lo tendrán fácil para que su amor sobreviva, y los pondrán a prueba, especialmente, el mundo tan distinto en el que ambos se mueven.

Hasta ahora, los fans han podido disfrutar del comienzo de la historia de amor a lo Cenicienta de Benedict y Sophie, quien es la hija ilegítima de Lord Penwood y, tras su muerte, se ve obligada a trabajar como doncella de Araminta (Katie Leung).

"La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict (Luke Thompson). A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre", reza la sinopsis de la entrega.

Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Ruth Gemmell, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Katie Leung, Isabella Wei y Michelle Mao, entre otros, completan el elenco de la temporada 4 de Los Bridgerton.