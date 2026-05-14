Archivo - BLUE MONKEYS II Pedro Alonso as Berlín in episode 08 of BLUE MONKEYS II. Cr. Felipe Hernández/Netflix 2025 - FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX - Archivo

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

El universo de La casa de papel regresa este viernes 15 de mayo a Netflix con Berlín y la dama del armiño, la segunda entrega de la precuela/spin-off centrada en el personaje de Pedro Alonso. Andrés de Fonollosa y su banda están de vuelta esta vez en Sevilla con un nuevo plan para robar la icónica obra de Leonardo da Vinci. Pero... ¿a qué hora se estrena Berlín y la dama del armiño en Netflix?

Berlín y Damián (Tristán Ulloa) vuelven a reunir a su equipo para ejecutar un golpe tan elegante como arriesgado. Aunque todo parece girar en torno a La dama del armiño, pronto queda claro que el robo es solo una pieza más de un plan mucho más ambicioso, marcado por el chantaje, las traiciones y la sed de venganza del protagonista. Con Sevilla como telón de fondo y Berlín dispuesto a sacar su lado más despiadado, la pregunta es inevitable: ¿conseguirá salirse con la suya una vez más?

En los nuevos ocho episodios, los fans darán de nuevo la bienvenida a la banda integrada, además de por Berlín y Damián, por Keila (Michelle Jenner), una eminencia en ingeniería electrónica; Cameron (Begoña Vargas), una kamikaze que vive siempre al límite; Roi (Julio Peña Fernández), el fiel escudero de Berlín; y Bruce (Joel Sánchez), el implacable hombre de acción. Además, en esta nueva entrega, se une al plan Candela (Inma Cuesta), que le robará el corazón a Berlín.

¿A QUÉ HORA LLEGA BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO A NETFLIX?

En cuanto al horario de estreno, Berlín y la dama del armiño llegará a Netflix a las 09:00 horas del viernes 15 de mayo en España. Para aquellos que vivan en las Islas Canarias, será a las 08:00 horas, una hora antes, cuando se encuentre disponible la ficción centrada en el personaje de Alonso. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la temporada 2 Berlín tendrá otro horario.

Los fans de La casa de papel que residan en México tendrán disponible la precuela y spin-off a partir de la una de la madrugada, según el huso horario de la Zona Central. También a las 01:00 horas los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua podrán disfrutar de más aventuras del carismático Andrés de Fonollosa.

A las dos de la mañana es cuando la ficción llegará para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y la zona este de los Estados Unidos. Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, Berlín 2 podrá verse en Netflix desde las 03:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de los nuevos crímenes del carismárico personaje de Alonso desde las cuatro de la madrugada.