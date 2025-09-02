¿A qué hora se estrena Alien: Planeta Tierra 1x05 en Disney+?

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 1 de Alien: Planeta Tierra supera su ecuador este miércoles 3 de septiembre con el estreno de su quinto episodio en Disney+. Tras las impactantes revelaciones del anterior episodio, muchos se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el episodio 5 de la temporada 1 de Alien: Planeta Tierra en Disney+?

En el anterior episodio, la ficción ha aportado información clave sobre uno de los pilares del universo creado por Ridley Scott: la compañía Weyland-Yutani, revelando detalles sobre la competencia de esta con las otras empresas, entre las que se encuentra Prodigy. Por otro lado, se ha profundizado en la conexión que comparten Wendy (Sydney Chandler) y los xenomorfos gracias a la empatía.

Tras el estreno simultáneo de los dos primeros capítulos, el resto de los ocho episodios que conforman la temporada 1 de Alien: Planeta Tierra llegarán a la plataforma de forma semanal cada miércoles, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1: 13 de agosto de 2025

- Episodio 2: 13 de agosto de 2025

- Episodio 3: 20 de agosto de 2025

- Episodio 4: 27 de agosto de 2025

- Episodio 5: 3 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 10 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 8: 24 de septiembre de 2025

En cuanto al horario estreno, el episodio 5 de Alien: Planeta Tierra estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 2 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie de Disney+ continuará a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 3 de septiembre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la serie del universo creado por Ridley Scott a las 19:00 horas del martes, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la primera temporada de Alien: Planeta Tierra continuará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del martes será cuando el capítulo 5 de la ficción estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la serie protagonizada por Sydney Chandler seguirá a partir de las 21:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de Alien: Planeta Tierra 1x05 desde las 22:00 horas del martes en Disney+.