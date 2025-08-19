¿A Qué Hora Se Estrena Alien: Planeta Tierra 1X03 En Disney+? - DISNEY+

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Alien: Planeta Tierra continúa su andadura en Disney+ con el estreno de su tercer episodio. Ambientada en el universo creado por Ridley Scott en 1979 con Alien, el octavo pasajero, la serie muestra la llegada de los xenomorfos al planeta. Tras los sucesos de los dos primeros capítulos, los fans se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena Alien: Planeta Tierra 1x03 en Disney+?

En los dos primeros capítulos, se muestra la creación a manos de Prodigy del primer híbrido, Wendy, cuya conciencia es la de una niña llamada Marcy, hermana de Joe. Por otro lado, la nave de Weyland-Yutani, Maginot, que contiene en su interior varios tipos de aterradoras criaturas alienígenas, se estrella dejando en libertad a los monstruos que causan el caos en la ciudad.

Tras el estreno simultáneo de los dos primeros capítulos, el resto de los ocho episodios que conforman la temporada 1 de Alien: Planeta Tierra llegarán a la plataforma de forma semanal cada miércoles, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1: 13 de agosto de 2025

- Episodio 2: 13 de agosto de 2025

- Episodio 3: 20 de agosto de 2025

- Episodio 4: 27 de agosto de 2025

- Episodio 5: 3 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 10 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 8: 24 de septiembre de 2025

En cuanto al horario estreno, el episodio 3 de Alien: Planeta Tierra estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 18 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie de Disney+ continuará a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 19 de agosto, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la serie del universo creado por Ridley Scott a las 19:00 horas del martes, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la primera temporada de Alien: Planeta Tierra continuará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del martes será cuando el capítulo 3 de la ficción estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la serie protagonizada por Sydney Chandler seguirá a partir de las 21:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar Alien: Planeta Tierra desde las 22:00 horas del martes en Disney+.