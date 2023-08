Homenaje a Angus Cloud en algunos episodios de Euphoria

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Angus Cloud falleció el pasado 31 de julio con tan solo 25 años. El actor, que interpretó a Fezco en la serie Euphoria, ha recibido multitud de homenajes y despedidas por parte de sus fans y de sus compañeros de trabajo. Ahora, la propia plataforma Max ha querido sumarse a los tributos.

Al reproducir en streaming algunos episodios de Euphoria, los espectadores pueden encontrarse con la foto de Cloud acompañada de la siguiente dedicatoria: "En memoria de Angus Cloud. 1998-2023". Esto ocurre en capítulos de la serie como el piloto o el primero de la segunda temporada.

Max is paying tribute to Angus Cloud with an in memoriam card, featured in the first episodes of Euphoria Season 1 and 2. pic.twitter.com/z7oCfbp6kw