MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Tras meses de rumores, HBO ya ha revelado quién dará vida a Severus Snape en la serie de Harry Potter. Como vaticinaron varios medios, Paapa Essiedu encarnará al profesor de Pociones y de Defensa contra las Artes Oscuras, un fichaje que ha desatado las críticas entre los fans.

La elección de un actor negro para el rol no ha convencido a algunos espectadores, especialmente a los fans de los libros, ya que, en la saga de J.K. Rowling, Snape es descrito como un hombre con piel pálida y cetrina. " HBO acaba de matar oficialmente su serie antes de que naciera... Snape es blanco en los libros, así que debería ser blanco en la serie. Esto es solo otra tontería de diversidad forzada. Ahora imagina cómo se verá cuando James Potter, que es blanco, acose a Severus Snape, que ahora es negro... Una gran manera de impulsar una agenda de racismo y victimismo", se puede leer en X.

HBO just officially killed their show in the womb…



Snape is white in the books, so he should be white in the show. This is just DEI nonsense.



Now imagine what’ll look like when white James Potter bullies black Severus Snape… Great way to push a racism, victim agenda 🙄 https://t.co/UXeC7OtFvI pic.twitter.com/1mppJ3qvyg — Jon Root (@JonnyRoot_) April 14, 2025

"Este es el peor cambio racial en la historia moderna de los cambios raciales. Por supuesto, ahora el racismo será un punto central en la historia de origen de Snape, ya que será acosado sin piedad por James Potter y sus amigos. HBO ha dividido oficialmente al fandom antes incluso de comenzar el rodaje, todo por culpa de la agenda de inclusión forzada", dijo otro usuario.

This is the worst race swap in the modern history of race swaps.



Of course racism will be a focal point in Snape’s backstory now, since he will bullied mercilessly by James Potter and his friends.



HBO has officially divided the fandom before filming has even begun all for the… pic.twitter.com/b4OKrBMarn — Goat Herder 101 🐐 (@BillyGoat838) April 14, 2025

"Paapa Essiedu no debería haber sido elegido como Severus Snape en la serie de televisión de Harry Potter", expuso otro internauta, que propuso que, en su lugar, la serie podría haber optado por "centrarse en desarrollar personajes negros que ya existen, como Dean Thomas, Angelina Johnson, Lee Jordan o Kingsley Shacklebolt".

Paapa Essiedu should not have been cast Severus Snape in the Harry Potter TV series.



Why not focus on expanding actual black characters like Dean Thomas, Angelina Johnson, Lee Jordan or Kingsley Shacklebolt? pic.twitter.com/VMI5y8KXce — Goat Herder 101 🐐 (@BillyGoat838) April 14, 2025

Otro fan comentó: "Así que ya se ha confirmado que Paapa Essiedu interpretará a Snape. Este es el mayor error que podrían haber cometido. Esta serie podría haber sido incluso más grande que Juego de tronos si se hubiera hecho bien y con cuidado. Cambiar la raza de un personaje clave demuestra poco o ningún respeto por el material original. Estoy más que molesto por esto".

So it's been confirmed that Paapa Essiedu is cast as Snape. This is the biggest mistake they could have made. This show could have been bigger than even Game of Thrones if done right and handled with care. Race swapping a pivotal character shows little to no respect for the… — 𝕄 ℝ ⚡ ℤ 𝟛 ℝ 𝟘 (@xMRxZEROx) April 14, 2025

"Nada de odio hacia Paapa Essiedu, por favor. Él no nos ha hecho nada. Si quieren criticar, que sea a Warner o a J.K. Rowling, pero no a Essiedu", pidió otro miembro de X.

No hate to Paapa Essiedu please, he did nothing to any of us. Hate the Warner, hate JK but not Essiedu. https://t.co/ncOrVAcNvp — 𝑰𝒛𝒛𝒚 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒅𝒍𝒊𝒏 𝑮𝒊𝒓𝒍𓆙 (@damianoshair) April 14, 2025

Desde la cuenta fan Harry Potter Universe también criticaron el fichaje del actor. "Qué gran decepción. Paapa Essiedu ha sido confirmado oficialmente como Severus Snape en la serie de televisión de Harry Potter, según anunció hoy HBO. Los creadores de la serie, incluida J.K. Rowling, habían dicho que esta adaptación televisiva sería fiel a los libros. Snape es descrito en los libros como 'un hombre delgado con el cabello negro, grasiento y hasta los hombros, una nariz grande y ganchuda, piel cetrina y ojos negros y fríos'. El dibujo que aparece a continuación fue hecho por la propia J.K. Rowling y coincide con la descripción que dio de la apariencia de Snape en los libros. Ni siquiera han comenzado a grabar la serie y ya la han arruinado", señala el post.

What a massive disappointment.



Paapa Essiedu has officially been cast as Severus Snape in the Harry Potter TV series, as announced today by HBO.



The creators of the show, including J.K. Rowling, said that the TV series would be a faithful adaptation of the books. Snape is… pic.twitter.com/4lyMtie18j — Harry Potter Universe (@HPotterUniverse) April 14, 2025

"El progresismo woke lo destruye todo", "esa serie murió cuando eligieron a ese tipo para Snape", "sinceramente, no entiendo muy bien el cast de Snape" y "odio que metan la inclusión tan forzado" son algunas de las opiniones reflejadas en la mencionada red social.

HBO acaba de confirmar que Paapa Essiedu interpretará a Severus Snape en la próxima serie de Harry Potter. Es decir, un actor afroamericano interpretará a un personaje descripto en los libros como un hombre delgado, pálido y con cabello negro.



El progresismo woke destruye todo. pic.twitter.com/i8DqsWtMtZ — Che Libertarian (@CheLibertarian) April 14, 2025

Esa serie murio cuando eligieron a ese tipo para Snape, paso, no veré esa madre — Sebastian Awesome (@SebastiOsorio99) April 14, 2025

Sinceramente no entiendo muy bien el cast de Snape jaja — Luis (@salgado345) April 14, 2025