Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout interpretarán respectivamente a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley en la serie que HBO está preparando sobre la obra de J. K. Rowling. La escritora afirma que "no podría estar más feliz" con la elección de estos jóvenes actores, que tomarán el relevo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint como el trío protagonista de sus libros en esta adaptación a la pequeña pantalla.

"Los tres son maravillosos. No podría estar más feliz", expresó Rowling en su cuenta de X después de que HBO anunciase el pasado 27 de mayo mediante un comunicado los fichajes de McLaughlin, Stanton y Stout.

