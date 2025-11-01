El hijo del protagonista de Psicosis, contra Monstruo: Ed Gein y la "Netflixización del dolor real"

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

Monstruo: La historia de Ed Gein no solo repasa, muy libremente, la vida y crímenes del Carnicero de Plainfield, sino que además explora su legado reflejando su influencia en películas como Psicosis o La matanza de Texas. Al ser preguntado sobre cómo retrata la ficción a su padre, Anthony Perkins, Osgood Perkins, cineasta convertido en uno de los referentes del cine de terror actual, ha dejado clara la postura que tiene ante este y otros 'true crime'.

El responsable de títulos como Longlegs o The Monkey no pudo opinar de forma específica sobre la encarnación de Joey Pollari como su padre en la serie, ya que ha asegurado no haberla visto ni tener intención de hacerlo. "No la vería ni aunque me pagaran", expuso en declaraciones a TMZ.

Perkins criticó que las plataformas hagan negocio con los 'true crime', apuntando que normalmente tratan de convertir actos atroces en "contenido glamuroso y significativo". El cineasta reveló su preocupación por que la cultura contemporánea esté siendo "remodelada en tiempo real por los jefes supremos" y apuntó a una creciente falta de "contexto".

"La 'Netflixización' del dolor real [es decir, las experiencias humanas auténticas provocadas por 'hechos reales'] está jugando en el equipo equivocado", explicó el realizador que también hizo un llamamiento a que la gente persiga y proteja la verdad "mirando más allá del velo hacia lo desconocido y amándonos unos a otros a través de un arte nuevo y expansivo".

En Monstruo: La historia de Ed Gein, Pollari da vida al actor que encarnó al icónico Norman Bates mientras que Tom Hollander interpreta a Alfred Hitchcock. La ficción aborda brevemente la realización de Psicosis y establece un paralelismo entre Perkins y Gein, comparando la secreta homosexualidad del primero con las depravadas y también secretas filias del segundo.

La serie también ha sido criticada por el propio biógrafo de Gein que no ha descartado emprender acciones legales contra Murphy y la propia Netflix. "Gran parte es pura invención", afirmó en una entrevista a The New York Post Harold Schechter. "Ahora sobre todo me molesta que todos los que vean la serie crean que están viendo la verdadera historia de Ed Gein", señaló el escritor de 77 años.