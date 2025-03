Filtrado el nuevo traje de Daredevil en la temporada 2 de Born Again

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Los tres primeros y demoledores episodios de Daredevil: Born Again han rebasado las expectativas de los fans. Mientras aguardan a que se estrenen los seis capítulos restantes, ya han salido a la luz unas suculentas imágenes del rodaje de su segunda temporada que ofrecen un primer vistazo al nuevo y oscuro traje que vestirá Matt Murdock en ella.

Las imágenes del set, que ya circulan por Internet, muestran a Charlie Cox acompañado de un miembro del rodaje durante un descanso de la filmación, ataviado con un gorro y un batín negro con ribete rojo. Sin embargo, el detalle más llamativo, y que sin duda no habrá pasado inadvertido a la atenta mirada de los fans, son sus botas negras.

📸 | First BTS look at Charlie Cox on the set of #DaredevilBornAgain season 2. pic.twitter.com/AF6nNoIhjm