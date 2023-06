Malas noticias para Spider-Man 4 de Tom Holland

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Spider-Man vuelve otra vez a la gran pantalla gracias al estreno en cines de la cinta de animación Spider-Man: Cruzando el Multiverso. Sin embargo, no todo son buenas noticias para los fans del héroe arácnido. La huelga de guionistas que está teniendo lugar en Hollywood ha paralizado el desarrollo de Spider-Man 4, la nueva entrega del personaje interpretado por Tom Holland.

Durante la premiere de la mencionada cinta de animación, la presidenta de Sony Pictures, Amy Pascal, concedió una entrevista a Variety en la que confesó que los planes para hacer la próxima película del lanzarredes no están en marcha, al menos mientras dure la huelga.

"¿Vamos a hacer otra película? Por supuesto. Estamos en ello, pero con la huelga de guionistas nadie está trabajando. Todos les apoyamos y una vez que lo resuelvan, comenzaremos", explicó la directiva y productora. Un mazazo que podría conllevar retrasos en todo el resto del Universo Cinematográfico de Marvel.

Anunciada por primera vez 2021, la película acababa de empezar su proceso de escritura. Al menos así lo había confirmado Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, el pasado mes de febrero. Sin embargo, con la huelga todo se ha parado y no se sabe a ciencia cierta cuándo se retomarán los trabajos.

De hecho, Spider-Man 4 no es el único proyecto de Marvel que se ha visto afectado. El rodaje de Daredevil: Born Again tuvo que ser pausado ya en los primeros días de huelga debido a los piquetes. La serie del Diablo Guardián aún no ha anunciado ningún retraso, pero no se puede descartar ningún escenario.

Por el momento, Spider-Man 4 no tenía fecha de estreno oficial. Tampoco se ha desvelado ningún detalle de la trama. Lo único que se había confirmado es que Tom Holland y Zendaya volverán en sus respectivos papeles. Se rumoreaba la presencia de Miles Morales, que haría su debut en imagen real. A ese respecto, Pascal también ha confirmado que existe una película en desarrollo para que eso ocurra.